Nintendo Switch Online : le Virtual Boy accueille une nouvelle salve de jeux, dont quelques incontournables

Le catalogue du Virtual Boy s'agrandit encore





Le mois dernier, la NES était à l'honneur des ajouts de jeux rétro du Nintendo Switch Online avec plusieurs productions signées Namco. Puisqu'il en faut pour tous les abonnés, l'arrivage de mai disponible depuis ce jeudi est cette fois dédié au Virtual Boy, qui est encore assez récent. Sorti en février avec une liste de sept titres, il a ensuite bénéficié en mars d'une deuxième vague aux couleurs de Mario pour la journée servant à célébrer le personnage. Sans surprise, les nouveautés du moment avaient figuraient déjà au planning de l'éditeur, qui n'aura donc pas tardé à honorer sa promesse auprès des acheteurs de l'accessoire. Vous noterez qu'il en reste encore deux à paraître, qui seront d'ailleurs inédits. Pour rappel, il faut avoir souscrit au NSO + Pack additionnel pour en profiter.

Présentation des nouveautés





Vous trouverez ci-dessous les résumés en provenance de l'application.

V-TETRIS Dans ce jeu de puzzle classique sorti sur Virtual Boy au Japon en 1995, vous empilerez des Tetriminos (les blocs Tetris) pour former des lignes et les faire disparaître. Ce jeu contient également un autre mode, Loop Tetris, dans lequel l'utilisation stratégique du « champ de bouclage » peut vous permettre d'éliminer cinq lignes d'un seul coup, voire davantage ! Jack Bros. Parviendrez-vous à rentrer chez vous avant minuit ? Pour Halloween, les trois espiègles frères Jack se lancent dans une aventure à travers le monde des humains. Mais tout occupés qu'ils sont à s'amuser, ils perdent la notion du temps et réalisent qu'il ne leur reste qu'une heure avant que le portail vers le monde des fées ne se ferme et qu'ils soient bannis pour toujours ! Ils doivent maintenant suivre Pixie la Fée sur un itinéraire périlleux pour rentrer à temps. Les trois frères devront récupérer les clés de chaque étage du donjon pour ouvrir la sortie et descendre vers l'étage suivant. Ce jeu d'action est sorti initialement sur Virtual Boy en 1995. Résolvez des énigmes, combattez des ennemis puissants et suivez Pixie pour rentrer chez vous avant que sonne minuit ! SPACE INVADERS VIRTUAL COLLECTION Cette compilation de diverses versions du jeu d'arcade mondialement célèbre est sortie sur Virtual Boy en 1995, mais uniquement au Japon. Repoussez les envahisseurs qui arrivent depuis le fond de l'écran dans les modes Original 2D, Virtual 3D ou Challenge, où vous tenterez d'obtenir le meilleur temps et le meilleur score. Dans les modes Original 2D et Virtual 3D, vous pouvez choisir entre le jeu original SPACE INVADERS et SPACE INVADERS Part II. VIRTUAL BOWLING Découvrez le plaisir du bowling dans un incroyable espace 3D avec ce titre sorti sur Virtual Boy et uniquement au Japon en 1995 ! Des quilles aux pistes, tout a été reproduit fidèlement dans ce bowling virtuel des plus immersifs. Vous pouvez même ajuster les paramètres, comme le poids de la boule et le bras dominant, pour encore plus de réalisme ! VERTICAL FORCE

Une bataille pour l'avenir de l'humanité a débuté... L'ordinateur gardien de la planète Odin s'est spontanément reprogrammé et, sous le nom de Mittgard, a déclaré la guerre à toute l'humanité. L'Armée de la Terre Unie mène une bataille qu'elle pense perdue d'avance, mais un espoir subsiste : vous et votre machine de combat Ragnarok, capable de se déplacer à deux altitudes différentes et de déployer des drones qui attaquent automatiquement les chasseurs ennemis. Cette expérience unique est sortie sur Virtual Boy en 1995.

Dans l'Archipel, Virtual Fishing a également été ajouté, dommage de ne pas l'avoir également proposé par chez nous...

Pour y jouer, vous devez donc être abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par la Fnac ou Amazon pour obtenir un code si besoin.

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