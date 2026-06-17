Nintendo Switch Sports Resort : la Switch 2 ne se tournera pas les pouces en fin d'année avec cette nouvelle exclusivité sportive

Annonce et date de sortie de Nintendo Switch Sports Resort





En 2022, Nintendo proposait un successeur à Wii Sports et consorts à destination de sa console hybride, un titre tout bonnement nommé Nintendo Switch Sports. Les développeurs ont par la suite continué de l'alimenter en contenu avec l'ajout de deux disciplines supplémentaires jusqu'à l'été 2024. Il fallait bien s'attendre à ce que cela arrive un jour, le dernier Nintendo Direct a donc introduit le prochain épisode de la licence, à destination exclusive de la Switch 2 et qui arborera le même sous-titre que le deuxième volet sur Wii en se faisant appeler Nintendo Switch Sports Resort.

Sa date de sortie est d'ores et déjà fixée au 22 octobre 2026, au prix de 49,99 € sur l'eShop. En boîte, il faudra comme d'habitude ajouter un supplément portant la facture à 59,99 €.

Présentation du contenu





Comme dans Wii Sports Resort, notre Mii ou Sportsmate (plus réaliste) pourra s'exercer sur l'île Wuhu, où nous pourrons pratiquer pas moins de 12 activités mettant à profit les fonctionnalités des Joy-Con 2 de la Switch 2, par exemple pour les utiliser comme une raquette, un arc ou un guidon. En termes de disciplines, voici ce qui a été annoncé :

Boxe : frappez, bloquez, contrez et visez le K.O.

: frappez, bloquez, contrez et visez le K.O. Tennis de table : perturbez votre adversaire avec toutes sortes de frappes rapides.

: perturbez votre adversaire avec toutes sortes de frappes rapides. Tir à l'arc : visez juste, prenez en considérant le sens du vent et décochez votre flèche.

: visez juste, prenez en considérant le sens du vent et décochez votre flèche. Tennis : variez les frappes au fil des échanges pour remporter le jeu, le set et le match !

: variez les frappes au fil des échanges pour remporter le jeu, le set et le match ! Volley-ball : réceptionnez, passez et smashez pour décrocher la victoire !

: réceptionnez, passez et smashez pour décrocher la victoire ! Bowling : lancez la boule tout droit ou donnez-lui un effet.

: lancez la boule tout droit ou donnez-lui un effet. Basketball : dribblez, passez et marquez des paniers !

: dribblez, passez et marquez des paniers ! Golf : swinguez votre club pour progresser sur le fairway, et réalisez des putts impressionnants.

: swinguez votre club pour progresser sur le fairway, et réalisez des putts impressionnants. Bataille de pouces : faites preuve de dextérité et immobilisez l'adversaire !

: faites preuve de dextérité et immobilisez l'adversaire ! Skateboard : tenez un Joy-Con 2 comme une souris pour vous diriger sur le parcours.

: tenez un Joy-Con 2 comme une souris pour vous diriger sur le parcours. Motomarine : maniez le guidon et surfez sur les vagues.

: maniez le guidon et surfez sur les vagues. Hydravion : inclinez la manette pour voler librement autour de l'île.

Comme vous pouvez le constater, la moitié des activités est nouvelle par rapport à Nintendo Switch Sports, donnant une raison à ses possesseurs de repasser à la caisse. Il y aura également de la corde à sauter pour s'échauffer.

La firme de Kyoto n'a pas hésité à le promouvoir avec une séquence de gameplay lors du Direct, contrairement au remake de Ocarina of Time, donnant lieu à quelques mèmes aux dépens de Yoshiaki Koizumi, qui malgré la défaite aura tout donné Joy-Con 2 en main !

Si Nintendo Switch Sports Resort vous chauffe, sachez qu'il est disponible en précommande à seulement 44,99 € chez Cdiscount et sur Amazon.