No Man's Sky s'essaie aux combats de monstres avec la Xeno Arena de sa mise à jour 6.3

Un jour je serai le meilleur Dresseur...





Décidément, Sean Murray et les développeurs de Hello Games ne cesseront jamais de nous étonner. Alors que l'équipe développe Light No Fire, son prochain titre qui s'annonce ambitieux, elle poursuit également le suivi de No Man's Sky avec l'ajout de fonctionnalités toujours plus surprenantes. Ces derniers jours, c'est avec un émoji d'arène qu'a été teasée la nouvelle mise à jour déployée ce mercredi et numérotée 6.3. Après un pistolet gravitationnel et toute une industrie de recyclage dans la 6.2 Remnant, le studio nous propose donc cette fois... de devenir un Maître Pokémon !

Enfin, c'est tout comme, puisque la Xeno Arena introduit donc des affrontements au tour par tour à l'aide de créatures extraterrestres, que nous faisons combattre lors de combats holographiques via les tables dédiées à cet effet, pouvant être trouvées dans l'Anomalie, les stations spatiales, les colonies et certains bâtiments planétaires. Oui, cela fait énormément penser au Dejarik de Star Wars, mais en plus simple. Par ailleurs, les membres de l'équipe se disent être « de grands fans de Pokémon, Palworld et des affrontements de familiers dans World of Warcraft » sur le site officiel.

Attrapez-les tous !





Cette mise à jour 6.3 Xeno Arena propose donc plus que jamais de recruter tout un tas d'espèces de créatures lors de nos voyages intergalactiques, bien aidé par une fonction de notre Visière d'analyse, afin de former une équipe aux capacités variées. En effet, plus d'une centaine de compétences existent, allant d'attaques bien frontales à des techniques jouant sur les statuts. De plus, les caractéristiques physiques, la personnalité et l'environnement dans lequel nous recrutons nos compagnons influencent aussi la manière dont agissent ces coups, de même que les 8 affinités élémentaires existantes (feu, glace, radioactivité...). Notez que pour l'occasion, le registre a été augmenté de 18 à 30 emplacements.

Évidemment, ça ne s'arrête pas là et la reproduction permet également de donner naissance à de futurs champions, bien aidés par le Séquenceur d'œuf présent dans l'Anomalie. Des mutations génétiques sont aussi à débloquer en accumulant de l'expérience en combat. Bref, c'est tout un nouveau jeu à part entière que délivre Hello Games.

Né pour être un grand Champion !





Un nouveau Voyageur fait également son apparition avec ce patch, Oceanus, qui est un collectionneur appréciant les créatures, la stratégie et les jeux. En lui faisant part de nos prouesses dans l'arène, il nous récompensera notamment en nous offrant des compagnons uniques (Corrupted Quadruped, Geno-Prawn, Wandering Shrimp Tank, Boundary Horror et Aeron Crab).

Et il y a de quoi faire, puisqu'un système de rangs avec des médailles a été implémenté, lié à la Ligue de l'Arène, qui est une nouvelle faction, de même que des titres prouvant aux yeux de tous nos exploits. Des joueurs Gek, Vy'keen et Korvax sont donc disséminés à travers l'espace, dont des champions plus puissants, avec des équipes composées de la faune locale, qu'il sera bon d'étudier pour savoir à quoi s'attendre. Et si ça ne suffit pas, les autres joueurs peuvent également être affrontés. Enfin, Oceanus propose chaque jour un affrontement unique qui est le même pour tous, ce qui promet de longues discussions entre fans sur la Toile.

Actuellement, No Man's Sky est vendu 53,09 € chez Gamesplanet. Vous trouverez des visuels en page suivante et le changelog en anglais sur le site officiel.