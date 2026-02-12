No Man's Sky nous fait jouer aux éboueurs de l'espace avec un pistolet gravitationnel dans sa mise à jour 6.2 Remnant

Page 1 : Bande-annonce et nouveautés de la mise à jour 6.2 de No Man's Sky

De la nouveauté à base de recyclage avec la version 6.2





Nous avions quitté No Man's Sky en octobre dernier avec la mise à jour 6.1 Breach et ses épaves. Les joueurs ont ensuite pu jusqu'à la mi-janvier redécouvrir les Expéditions de 2025 au format Redux. Cette semaine, c'est donc une vague de nouveautés supplémentaires qui vient s'ajouter à l'immense contenu déjà proposé gratuitement aux possesseurs du jeu avec la version 6.2 baptisée Remnant. Alors que le 10e anniversaire approche, les ajouts transforment encore une fois l'expérience, et ce d'une manière pour le moins originale.

La principale attraction de ce patch, c'est un pistolet gravitationnel qui vient s'ajouter au multi-outil grâce au module Gravitino Coil. Comme son nom l'indique, il permet donc d'attraper de gros objets pour les transporter... ou les balancer au loin, et peut également servir d'arme en cas de besoin. Mais ce n'est pas tout, car c'est toute une industrie basée autour du retraitement des déchets qui a été mise en place, avec des camions et remorques personnalisables pour le transport (roues superélastiques, chenilles, roulements tout-terrain, cabines, peintures).

Cette boucle de gameplay permet ainsi de récupérer des ressources en recyclant tout un tas de débris dans des centres adaptés avec des incinérateurs. Il faudra toutefois faire attention, certains déchets (toxiques, nucléaires, explosifs) étant à manier avec précaution ! Notons également l'ajout d'une technologie d'analyse pour l'écran de pilotage des Exocrafts et d'une autre d'excavation servant à collecter une faible quantité de ressources au contact de notre environnement. Vous trouverez des visuels de ces nouveaux éléments en page suivante.

La 21e Expédition se dévoile





Évidemment, une nouvelle Expédition nommée Remnant va être disponible pendant environ six semaines, avec comme thématique le nettoyage d'une planète couverte de déchets. En guise de récompenses, nous retrouvons notamment des pièces de véhicules et un set d'armure.

Les autres nouveautés de Remnant





Par ailleurs, il est désormais possible de nommer et stocker six tenues personnalisées et configurations de Colossus. Les nuages ont eux été améliorés en termes d'éclairage, réflexions, stabilité et performances. De plus, les joueurs Switch ont enfin accès aux Corvettes.

Pour ne pas changer, vous pouvez consulter le long changelog en anglais qui détaille l'ensemble des nouveautés sur le site officiel de No Man's Sky.

Et comme bien souvent lorsqu'il y a une grosse mise à jour, vous pouvez vous le procurer en promotion au prix de 19,99 € chez Gamesplanet.