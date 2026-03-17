NVIDIA DLSS 5 : complètement dingue, l’IA promet un bond historique pour les graphismes des jeux vidéo

DLSS 5 : NVIDIA veut réinventer le rendu graphique





NVIDIA a officiellement présenté DLSS 5, une nouvelle évolution majeure de sa technologie basée sur l’intelligence artificielle. Selon l’entreprise, il s’agit du plus grand saut technologique dans le domaine des graphismes depuis l’arrivée du ray tracing en temps réel en 2018.

Cette nouvelle version introduit un modèle de rendu neuronal en temps réel capable d’enrichir chaque image avec des éclairages et des matériaux photoréalistes. L’objectif est clair, réduire l’écart entre le rendu temps réel des jeux vidéo et la qualité visuelle habituellement réservée aux effets spéciaux du cinéma.

Une IA capable de transformer l’image en temps réel





Contrairement aux versions précédentes, qui se concentraient principalement sur l’augmentation des performances grâce à l’upscaling ou à la génération d’images supplémentaires, DLSS 5 franchit une nouvelle étape. La technologie utilise désormais les vecteurs de couleur et de mouvement d’une image pour appliquer en temps réel un éclairage et des matériaux plus réalistes.

Grâce à un modèle d’intelligence artificielle entraîné pour comprendre la structure des scènes, DLSS 5 peut reconnaître des éléments complexes comme les personnages, les cheveux, les tissus ou encore la peau translucide. Il analyse également les conditions d’éclairage, qu’il s’agisse d’un contre-jour, d’une lumière diffuse ou d’un éclairage frontal.

Le système est capable de générer des effets avancés comme la diffusion sous-cutanée de la lumière sur la peau, les interactions entre matériaux et éclairage ou encore le rendu subtil des tissus et des cheveux, tout en conservant la structure originale de la scène. Le tout fonctionne en temps réel jusqu’en 4K, garantissant une expérience fluide et stable.

De nombreux studios déjà prêts à adopter la technologie





Plusieurs grands éditeurs et studios ont déjà confirmé leur soutien à DLSS 5, notamment Bethesda, CAPCOM, Ubisoft, Tencent, NetEase, Warner Bros. Games ou encore NCSOFT. Pour les développeurs, cette technologie ouvre de nouvelles possibilités pour créer des univers plus crédibles et immersifs.

Certains titres ont déjà été mentionnés parmi les premiers à intégrer cette innovation, dont Starfield, Assassin’s Creed Shadows, Hogwarts Legacy, Resident Evil Requiem, Phantom Blade Zero, NARAKA: Bladepoint ou encore The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Les artistes garderont également un contrôle précis sur le rendu grâce à des réglages dédiés à l’intensité des effets, au color grading ou aux zones d’application, afin de préserver l’identité visuelle de chaque jeu.

Une nouvelle étape vers le photoréalisme dans les jeux





Avec DLSS 5, NVIDIA ne cherche plus seulement à améliorer les performances, la technologie vise désormais à transformer directement la qualité visuelle des jeux. En combinant rendu traditionnel et intelligence artificielle générative, l’entreprise espère franchir un cap comparable à l’arrivée des shaders programmables ou du ray tracing.

Attendu pour l’automne prochain, DLSS 5 pourrait bien redéfinir les standards visuels du jeu vidéo moderne. Si les premières démonstrations se confirment dans les jeux à venir, les mondes virtuels pourraient bientôt afficher un niveau de réalisme encore jamais vu en temps réel. En attendant, que pensez-vous de tout cela ? Impressionnant ou non ?

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