Rencontre LIVE avec Stéphane Quentin, responsable communication chez Nvidia France ce vendredi à 18 heures !

Pour les gamers, cette fin d'année 2020 aura été marquée par l'arrivée de la nouvelle génération de cartes graphiques de chez NVIDIA, les GeForce 30xx. Logiquement plus puissantes que celles de la génération précédentes, les prix de ces nouveaux modèles sont aussi globalement plus abordables (hors modèles dits « Customs ») et le résultat est une rupture de stock quasi-permanente depuis des semaines. Le début de l'année prochaine devrait aussi voir arriver toute une floppée de nouveaux laptops gaming équipés de ces mêmes cartes.

NVIDIA, c'est aussi le cloud-gaming avec son offre GeForce Now qui est la seule à donner la possibilité de jouer avec ses propres jeux (achetés sur Steam, GOG, Epic Game Store, Ubisoft..) sans avoir besoin de PC et, surtout, en profitant de la technologie RTX. Accessible gratuitement ou sur abonnement, ce service, avec la sortie de Cyberpunk, a fait un bond en avant et aura vraiment permis de mettre en avant ses qualités face à la concurence dont nous avons parlé dans cette vidéo récemment.

Mais ce n'est pas tout car NVIDIA officie dans de nombreux autres domaines, certains parfois inattendus. Ce soir à 18 heures sur notre chaîne YouTube, nous serons en LIVE avec Stéphane Quentin, Senior PR Manager France chez NVIDIA, pour mieux connaître le fondeur et ses différentes branches. Nous allons aussi faire le point sur les différentes cartes graphiques afin de vous aider à bien choisir la votre, ou votre PC portable, que ce soit pour jouer sur écran ou en réalité virtuelle.