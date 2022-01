LIVE META QUEST 2 : Spécial Batteries Externes (choix et fixation) à 18 heures !

Les Oculus Quest 1 et Oculus Quest 2 offrent la possibilité de jouer en réalité virtuelle dans d'excellentes conditions mais dans un laps de temps limité par une batterie interne finalement assez peu puissante. Selon le type d'expérience (vidéos, streaming, jeux, etc.) et le taux de rafraichissement choisis (72/90/120 Hz), l'autonomie native des deux casques varie entre deux et trois heures. Si cela suffit, globalement, certains ont envie de jouer plus longtemps sans avoir peur de la panne sèche ou n'ont simplement pas accès à une prise de courant pour recharger entre deux utilisations. Sur le principe, la solution est assez simple puisqu'il suffit d'investir dans une batterie externe. Mais laquelle choisir ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans la suite de cet article et dans cette vidéo.

Quelle batterie externe pour mon Oculus Quest 1 ou 2 ?





Le choix de la batterie va dépendre de vos attentes en terme de durée et du mode de fixation sur votre casque. Dans la liste ci-dessous, vous aurez notre sélection de trois modèles testés et approuvés par nos soins que ce soit en utilisation personnelle ou encore lors des démonstrations VR sur les salons auquels nous participons. Nous n'avons rencontré aucune panne ni perte de capacité à ce jour même sur les batteries de plus de trois ans. A noter, la VR Power VR 2, une batterie concue pour le Quest 2 par Rebuff Reality n'a pas été retenue dans notre sélection car elle coûte 70,50 euros (hors frais de port), ce qui est beaucoup trop cher.

Pxwaxpy Batterie Externe sans Fil (33800 mAh) : la plus grosse - 29,95 € TTC

Dernière arrivée dans notre stock, cette batterie est exceptionnelle en terme de capacité de charge. Lors de notre dernier salon, nous en avons utilisé douze sur deux jours (2x10H d'affilée) sans les recharger le samedi soir (volontairement) et seules trois d'entre elles ont déclaré forfait en cours de route (après environ à 17 heures d'utilisation). Avec ses 392 grammes, il est plutôt conseillé de la porter à la ceinture, dans une poche ou encore via un système de fixation comme une sangle. Elle permet de charger cinq appareils en même temps via ses deux ports d'entrée Type-C 3A et USB 2.1A 25W PD et QC 4.0. Petit bonus, pas utile pour les Oculus Quest, elle autorise le chargement sans fil (Qi 15W).









Nous avons utilisé cette gamme de batteries depuis 2018 et aucune ne nous a encore laché à ce jour. D'une fiabilité incontestable, ses dimensions servent aussi de base pour de nombreuses fixations sur l'arrière des straps du casque voire sur el dessus (BoboVR M2). D'une capacité raisonnable, elle permet de tenir une bonne journée avec son casque sans avoir à la recharger. Elle n'est pas trop lourde avec un poids de 331 grammes. Les deux bémols actuels sur ce modèle sont le prix qui est supérieur au modèle plus gros présenté au dessus et le temps de rechargement qui frise les six, voire sept heures.







Cette batterie est physiquement un poil plus grande que l'Anker mais elle offre un cycle de charge de plus à notre casque VR. Son afficheur digital, certes un peu gadget, est fort pratique pour visualiser précisément le niveau de charge de cette dernière. Avec ses 386 Grammes, cette batterie est plutôt destinée à être portée à la ceinture, dans une poche ou encore via un système de fixation. Elle a trois ports USB-A dont un en charge rapide, un port USB-C (fonctionnel en entrée et sortie) et un port Micro-USB pour la charge uniquement. Si le modèle Pxwaxpy n'était pas moins cher et n'avait pas beaucoup plus de charge, pour un prix moindre, ce serait le modèle parfait.









Cette batterie est pratique de part son poids plume de 190 grammes et ses connectiques. Sa capacité permet de tripler la durée d'autonomie initiale. Elle permet de charger jusqu'à trois appareils à la fois grâce à son port USB-C (entrée et sortie) et ses deux USB-A. Elle est idéale pour être attachée à son casque (via des velcros, par exemple) et ainsi permettre de ne pas avoir de fil qui pendouille jusqu'à sa poche ou un support.





Comment utiliser sa batterie externe ?

Globalement, il y a deux façons de relier sa batterie externe à son casque de réalité virtuelle : soit en la liant directement à son casque VR, soit en la portant sur soi. Dans le premier cas, c'est le serre-tête utilisé qui va déterminer l'emplacement où la batterie sera attachée et la manière dont elle pourra l'être. Il faudra aussi acheter un câble USB-C vers USB-A court pour ne pas avoir un fouilli de tours de câbles sur la tête et prévoir des rubans de type velcro pour les fixer. Dans le second, pour la stocker, vous pouvez utiliser un accessoire externe ou, moins onéreux, vos poches de jeans, l'espace entre votre ceinture et votre ventre ou encore une capuche de sweat-shirt. Avec ces solutions, il faut, cette fois, se tourner vers un câble entre 1 et 1,50 mètres.



Pour avoir une idée illustrée des différents moyens de fixer votre batterie externe, nous vous invitons à regarder notre vidéo dédiée sur la chaine YouTube du site.

Les sangles avec batterie intégrée, une option intéressante ?



Dans ce segment de produit, il n'y a pas réellement de choix. Il existe la version officielle (Elite Strap avec batterie intégrée) et la BoboVR M2 Pro.

Sangle Oculus Sangle elite Oculus Quest 2 + batterie : 109 €

Cette sangle officielle présente un défaut de conception qui fait qu'elle se brise facilement au niveau des branches de serrage. Même si Oculus assure un échange standard sans problème, cela ne règle pas le souci principal de casse. De plus, la batterie incluse est assez petite et double à peine la durée d'utilisation pour un temps de charge fort interminable. Bref, l'Elite Strap avec, ou sans batterie d'ailleurs, est à éviter.









Cette sangle officielle présente un défaut de conception qui fait qu'elle se brise facilement au niveau des branches de serrage. Même si Oculus assure un échange standard sans problème, cela ne règle pas le souci principal de casse. De plus, la batterie incluse est assez petite et double à peine la durée d'utilisation pour un temps de charge fort interminable. Bref, l'Elite Strap avec, ou sans batterie d'ailleurs, est à éviter. BoboVR M2 Pro : actuellement disponible à 89,90 € chez cdiscount

La sangle BoboVR M2 Pro est une variante de l'excellente sangle BoboVR M2 qui permet de porter son casque VR de façon confortable sans avoir le visage comprimé. Il y a, en plus, une batterie amovible et aimantée de 5400 mAh, ce qui triple le temps de jeu et se change en quelques secondes (si vous achetez une batterie supplémentaire). Cette solution est esthétique et simple d'emploi mais la batterie est un peu petite à nos yeux.







