ONE PIECE: Grand Gourmet, une simulation culinaire à petit budget pour les fans de Sanji

Un jeu qui ouvre l'appétit ?





Au début du mois, plusieurs marques déposées de jeux vidéo avaient été détectées, dont un certain « Grand Gourmet », un nom faisant directement penser à One Piece et évoquant également la cuisine. Après One Piece Odyssey en 2023 et les DLC de Pirate Warriors 4, il était évidemment temps que Bandai Namco propose quelque chose de neuf. Pour autant, l'annonce survenue au cours du dernier Nintendo Direct a été fort surprenante sur la forme.

Il faut dire que ce ONE PIECE: Grand Gourmet arbore un style visuel en pixel art, bien loin de ce que nous pouvions attendre d'un gros projet, ce qu'il n'est sans doute pas. En effet, tout pointe vers le jeu mobile porté sur d'autres plateformes, puisqu'il sortira le 23 octobre 2026 sur iOS et Android en plus des Switch 2, Switch et PC (Steam), boudant donc une partie des joueurs. Son développeur Kairosoft est d'ailleurs habitué des projets à destination des smartphones. Si une version en boîte est bien prévue dans l'Archipel sur la nouvelle machine de Nintendo, il s'agira encore d'une Carte clé de jeu... Pour 300 Mo, c'est clairement ridicule. Quant au prix, la boutique de Valve l'affiche à 19,99 €.

Présentation de ONE PIECE: Grand Gourmet





Voici ce que dit l'éditeur au sujet de ce jeu de gestion culinaire qui ravira une partie des fans avec ses sprites de personnages qui siéent à merveille à l'univers d'Eiichirō Oda. Quelques visuels sont à retrouver en page suivante.

Bienvenue à bord du Baratie Numéro 2, où il est possible de construire et de gérer son propre restaurant aux côtés de l'équipage du Chapeau de Paille. Sur un bateau modeste, du moins au début, le joueur devra choisir les bons ingrédients, préparer des recettes originales et créer un espace accueillant pour faire de son restaurant la plus belle destination culinaire des océans. Il pourra compter parmi ses clients des visages familiers de l'univers de ONE PIECE qui auront chacun leurs propres exigences, mais aussi plus de 400 nouveaux personnages représentés en pixel art. Il sera possible d'interagir, de travailler et de servir des membres de l'équipage du Chapeau de Paille ou des figures emblématiques de la série pour débloquer des évènements uniques et des moments spéciaux. Avec l'aide de Sanji, le joueur préparera de nombreuses recettes inspirées de l'univers de ONE PIECE. Du célèbre Water-Water Meat BBQ aux recettes innovantes à base de Fruits du démon et de leurs pouvoirs, tous les ingrédients seront à disposition pour expérimenter et créer ses propres menus signature. Au fur et à mesure de l'évolution du restaurant, des recettes et des opportunités sur toutes les mers se révèleront. Dans ONE PIECE: Grand Gourmet, la personnalisation sera au centre de l'expérience proposée par le jeu. Plus de 200 meubles et éléments de décor seront à disposition pour créer le restaurant de ses rêves. En s'inspirant de lieux emblématiques de la série comme les îles Tougato et Egg Head, le joueur pourra attirer différents personnages et transformer les visiteurs de passage en clients réguliers.

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