One Piece: Pirate Warriors 4, Judge Vinsmoke annoncé en DLC, venant compléter le Character Pass 1

Lancé en mars dernier, One Piece: Pirate Warriors 4 va continuer sa petite vie à coup de DLC ajoutant des personnages jouables supplémentaires ces prochains mois. Son Character Pass inclura pas moins de 9 nouveaux venus, dont seul deux ont pour le moment été dévoilés. Ainsi, les deux Sweet Commanders manquant à l'appel feront leur arrivée de cette manière au sein du roster, à savoir Smoothie et Cracker. Et si nous ne connaissons toujours pas leur date de sortie, c'est bien parce qu'ils seront accompagnés d'un troisième individu.

C'est donc Vinsmoke Judge, le père de Sanji à la tête du Royaume Germa et de la redoutable organisation armée Germa 66, qui va pouvoir être incarné, lui qui était déjà modélisé pour les besoins du scénario. Tout comme dans l'œuvre originale, il utilisera une lance pour se battre et des coups électriques. Nous apprenons la nouvelle en avance, toujours par le biais de ryokutya2089 qui a partagé l'information venant du V Jump.

Reste désormais à connaître la date de sortie du Character Pack 1, prévu pour cet été sans plus de précision. D'ici là, Bandai Namco partagera sans aucun doute quelques visuels de ce grand gaillard. One Piece: Pirate Warriors 4 est pour rappel disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, pouvant être trouvé à partir de 49,99 € sur Amazon et à la Fnac.