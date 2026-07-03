Onimusha: Way of the Sword, Capcom est vraiment pressé de le sortir et avance son lancement de plusieurs semaines !

Miyamoto Musashi est pressé de découper du Genma !





Capcom enchaîne les cartons cette année et a indiqué début juin qu'Onimusha: Way of the Sword serait disponible le 25 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store et Windows). Depuis, il a été annoncé sur Switch 2 lors du dernier Nintendo Direct, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Le hic, c'est que plusieurs autres grosses productions attendues par les joueurs se sont également positionnées à la fin du mois, tout le monde voulant s'éloigner au maximum de Grand Theft Auto VI. Avec CONTROL Resonant et Silent Hill: Townfall attendus le 24, il y avait de quoi craindre pour l'aventure de Miyamoto Musashi, qui n'a clairement pas l'aura d'un Monster Hunter ou Resident Evil auprès du grand public actuel, bien qu'extrêmement attendue par les fans de la licence.

C'est sans doute en partie pour ces raisons que l'éditeur a décidé d'avancer le lancement, et pas qu'un peu ! Désormais, Onimusha: Way of the Sword est attendu le vendredi 4 septembre 2026. Oui, trois semaines, cela fait beaucoup. Le fait que la date de PRAGMATA avait elle aussi été décalée en amont pose tout de même une question : ne s'agirait-il pas juste d'un bon coup marketing ? Ce genre d'annonce est évidemment reçue positivement par les joueurs et, avec un jeu prêt à sortir, dévoiler une date plus éloignée en se laissant de la marge pour se repositionner est clairement un coup gagnant. Quoi qu'il en soit, personne ne se plaindra de pouvoir en profiter au plus tôt.

Une nouvelle menace présentée en vidéo





Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous la vidéo diffusée lors du Capcom Spotlight, dans laquelle le directeur du jeu Satoru Nihei présente globalement ce qui nous attend, en plus d'introduire un Genma inédit baptisé Dohatsu-ten. Quelques visuels de ce dernier et de la version Switch 2 sont à retrouver en page suivante.

Rappelons qu'une démo est disponible sur toutes les plateformes, sauf la Switch 2, où le jeu a carrément disparu de l'eShop depuis le changement de date.

Si Onimusha: Way of the Sword vous intéresse, il est disponible en précommande au format physique à partir de 59,99 € chez Cdiscount et sur Amazon. Sur PC, Gamesplanet le propose de son côté à 62,99 €.