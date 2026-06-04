Onimusha: Way of the Sword s'offre une démo et continue d'exciter en vidéo, sa date de sortie et ses éditions dévoilées

Date de sortie d'Onimusha: Way of the Sword





L'année 2026 a déjà été chargée du côté de Capcom avec les sorties de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Mega Man Star Force Legacy Collection, PRAGMATA et Resident Evil Requiem, sans parler des mises à jour de certains de ses jeux, mais il restait encore un gros projet n'ayant toujours pas été daté : Onimusha: Way of the Sword.

C'est lors du State of Play que l'éditeur s'est positionné pour enfin la dévoiler, sans trop de surprise quant à la période choisie. Oui, Grand Theft Auto VI fait peur à tout le monde et cela se ressent sur le calendrier de la rentrée qui sera très chargé. Ainsi, Onimusha: Way of the Sword sera disponible le 25 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store et Windows).

Un nouvel aperçu toujours aussi prometteur





Pour rappel, nous incarnerons Miyamoto Musashi, attaqué à son arrivée à Kyoto et laissé à l'article de la mort, qui va alors recevoir un gantelet Oni lui conférant des pouvoirs en plus de le maintenir en vie. Au fil de l'aventure, il se fera des alliés comme Okuni d'izumo et Takamura d'Ono inspirés par l'histoire du Japon, tout en étant guidée par une femme mystérieuse liée au gantelet, qui va notamment le mettre sur la route de Takamura - qui en possède également un - et l'artiste de kabuki Okuni.

La nouvelle bande-annonce se concentre sur un lieu inédit situé près de la ville, le Mont Oe, où se situe le repaire du légendaire Shuten Doji, un colossal Genma. Mieux encore, la transformation de Musashi en Oni est introduite, particulièrement stylée.

Vous pouvez retrouver en pages suivantes de précédentes vidéos du jeu et de très nombreux visuels.

Le point sur les éditions





Sans surprise, vous pourrez vous procurer le jeu seul ou accompagné d'éléments cosmétiques en allongeant la monnaie. Vous trouverez tous les détails ci-dessous :

Bonus de précommande Amulette Komainu.

Apparence de sabre « Malédiction scellée ».

Apparence de sabre « Lion blanc » (uniquement pour les éditions Deluxe et Premium Deluxe).

Amulette « Singe blanc » (uniquement pour les éditions Deluxe et Premium Deluxe).

Édition Standard - 79,99 € Une copie d'Onimusha: Way of the Sword. Édition Deluxe numérique - 89,99 € Une copie d'Onimusha: Way of the Sword.

Kit Deluxe :

Tenue pour Musashi « Armure rouge » ;



Apparences de sabre « Raizan », « Enryu », « Bambou et panda » et « Rame sculptée » ;



Amulettes « Dame Oni », « Petite danseuse » et « Mentor » ;



Gantelet Oni « Lotus rouge ». Édition Premium Deluxe numérique - 99,99 € Une copie d'Onimusha: Way of the Sword.

Kit Deluxe.

Kit Premium :

Tenues pour la Dame Oni « Confidences entre oiseaux », « Camélia des neiges » et « Élégance » ;



Tenues pour Okuni « Danse des fleurs », « Ballet aquatique » et « Danse Oni » ;



Haori de Musashi « Feu de l'enfer », « Clair de lune » et « Dragon des nuages » ;



Mini bande-son numérique.

Onimusha: Way of the Sword se laisse essayer





Enfin, si vous êtes impatients d'incarner Miyamoto Musashi, sachez qu'une démo a été lancée sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store et Windows), permettant à tous d'arpenter le temple de Kiyomizu-dera et d'affronter Sasaki Ganryu. En plus, pour motiver les joueurs, Capcom offre une amusante amulette Kubi Akari qui sera à récupérer dans la version finale.

Pour le moment, vous pouvez précommander Onimusha: Way of the Sword chez Gamesplanet à partir de 62,99 €.