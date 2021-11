Outriders : la mise à jour gratuite New Horizon présentée, une extension Worldslayers annoncée pour 2022

Page 1 : 6e Transmission, mise à jour New Horizon et annonce de Worldslayer

Lancé en avril dernier, Outriders a visiblement bien fonctionné aux yeux de Square Enix, même si les développeurs de People Can Fly étaient dans le flou quant aux ventes cet été. En effet, c'est ce lundi qu'une 6e Transmission était diffusée, comme annoncé la semaine dernière. Il nous était teasé un contenu colossal et ce n'était pas exagéré, car le soutien du jeu va être assuré par l'intermédiaire d'une mise à jour massive et gratuite appelée New Horizon qui sera lancée ce 16 novembre à 18h00, puis en 2022 par une extension payante répondant au nom de Worldslayer.

Vous pouvez revoir l'intégralité de la Transmission ci-dessous ou simplement le passage dédié à New Horizon ci-dessous, en plus de la bande-annonce de ce contenu, qui contient un teaser de Worldslayer. Les développeurs ont souhaité corriger les problèmes remontés par la communauté et ajouter des fonctionnalités demandées. Ainsi, ce sont quatre nouvelles expéditions qui seront jouables, un système de transmogrification va faire son apparition (modifier l'apparence de notre équipement sans toucher à ses statistiques) sans microtransactions (un petit tacle à la concurrence) ni coût d'ailleurs, le chronomètre va être supprimé durant les expéditions, des skins d'armes ajoutées, un rééquilibrage va avoir lieu pour les classes, compétences et modifications, et la boutique de Tiago va subir une refonte.

Toutes les nouveautés sont pleinement détaillées sur Reddit, en anglais, et des visuels sont disponibles en page suivante. Quant à Worldslayer, il faudra patienter jusqu'au printemps 2022 pour y jouer.

« Nous avons travaillé dur pour améliorer l'expérience Outriders et, avec la mise à jour New Horizon gratuite, nous avons amélioré les points soulevés par les joueurs en prévision de l'extension Worldslayer prévue pour 2022 » a expliqué Jon Brooke, co-directeur de studio chez Square Enix External Studios. « C'est le moment idéal pour commencer le jeu ou s'y remettre et visiter Enoch dans ce qui est maintenant la version ultime d'Outriders. »

Outriders est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia, en plus d'être jouable via GeForce NOW. Vous pouvez l'acheter dès 31,04 € sur Amazon.

