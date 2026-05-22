PARLONS GAMING, Horizon OS v2.4, XBOX, Bungie et PlayStation au cœur du live de ce soir

PARLONS GAMING revient ce soir en direct avec une émission chargée, pensée autour de deux grands axes. La première partie sera consacrée à Horizon OS v2.4 PTC, la nouvelle version de test du système des casques Meta Quest. Dossiers d’applications, réorganisation de la bibliothèque, déplacement dans le Home avec le suivi des mains, récupération de session après un crash, autorisations sensibles plus visibles et paramètres rapides revisités seront au programme.

Cette mise à jour pose une vraie question d’usage. Horizon OS v2.4 apporte de bonnes idées, mais l’organisation générale du système reste encore perfectible. Les dossiers permettent enfin de mieux ranger ses applications, mais la bibliothèque conserve une logique de tri parfois frustrante. Contrairement à un environnement de type Windows, les dossiers ne restent pas forcément affichés en haut avec les applications en dessous. Selon l’ordre alphabétique ou les dernières applications utilisées, ils peuvent rapidement se retrouver noyés dans la liste.

La seconde partie du live basculera vers l’actualité gaming, avec plusieurs dossiers qui racontent un marché en pleine recomposition. XBOX sera au centre d’une partie importante de l’émission, entre le retour de la marque en lettres capitales, le lancement de Player Voice et les demandes de joueurs qui réclament une identité plus forte, notamment autour des exclusivités.

Les bons chiffres ne manqueront pas non plus. Forza Horizon 6 aurait dépassé les 6 millions de joueurs en quelques jours, tandis que ARC Raiders continue d’afficher une dynamique impressionnante avec plus de 16 millions de ventes. Le cas ARC Raiders permettra aussi d’aborder un autre sujet sensible, l’arrivée de Denuvo Anti-Cheat, une solution censée lutter contre la triche, mais qui risque de tendre une partie du public PC.

Le live reviendra également sur les zones de turbulence du secteur. Bungie et Destiny 2 seront abordés à travers la question de l’avenir des jeux-service, alors que Quantic Dream vient d’enterrer Spellcasters Chronicles après seulement quelques mois. Les nouvelles coupes chez Embracer, avec Tomb Raider et Le Seigneur des Anneaux qui changent de maison, ainsi que les licenciements chez Visual Concepts autour de WWE 2K, permettront aussi de revenir sur la pression économique qui continue de peser sur les studios.

Plusieurs jeux et tests publiés sur GAMERGEN.COM seront également au programme. 007 First Light, LEGO Batman L’Héritage du Chevalier Noir, PSYVARIAR 3, CREPE MASTER sur Meta Quest 3 et TYPE DIMENSIONS III viendront compléter l’émission, entre licences fortes, arcade, VR française et productions plus ciblées.

Enfin, la possible arrivée d’un compteur de joueurs actifs sur PS5 permettra d’ouvrir le débat sur la transparence des plateformes. Afficher l’activité réelle d’un jeu peut aider les joueurs à choisir, mais cela peut aussi fragiliser l’image des titres moins fréquentés. Une question qui rejoint finalement le fil rouge de la soirée, avec des plateformes, des éditeurs et des studios qui cherchent tous à rendre leur stratégie plus lisible.

Le live sera à suivre ce soir sur la chaîne YouTube de GAMERGEN. Vous pourrez réagir en direct dans le chat, poser vos questions et partager vos avis sur les sujets abordés.