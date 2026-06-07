Persona 6 ENFIN annoncé par Atlus avec un premier teaser horrifique

Un JRPG très attendu enfin teasé





C'est en septembre 2016 que Persona 5 voyait le jour, depuis décliné avec sa version Royal et sur de multiples plateformes, en plus d'avoir eu droit à plusieurs spin-offs (Persona 5 Strikers, Persona 5 Tactica et Persona 5: Dancing in Starlight), entre autres projets. Alors qu'Atlus s'est mis à proposer des remakes avec Persona 3 Reload et le futur Persona 4 Revival, les fans s'impatientaient, mais une décennie plus tard, nous pouvons enfin dire que Persona 6 existe ! Oui, il a bel et bien été dévoilé lors du XBOX Games Showcase 2026. Pour autant, difficile d'avoir l'impression d'avoir affaire à un épisode de la licence avec cet étonnant « aperçu ».

De maigres détails pour le moment





Comme suggéré par une illustration pour les 25 ans de la licence, Persona 6 se mettra bien au vert. Il proposera une histoire entièrement inédite et indépendante, aussi bien idéale pour les nouveaux joueurs que les vétérans, avec de nouveaux personnages, leur vie au quotidien et une aventure surnaturelle.

La vidéo montre quant à elle de nombreuses tombes et une mystérieuse ombre tendant la main vers ce qui s'apparente à un mausolée. Nous voyons alors des flashs, un terrifiant visage, un ruban rouge et des doigts pointés qui laissent imaginer une critique sociale sur la honte en société.

Vous trouverez ci-dessous la description présente sur le Microsoft Store :

Avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, la série Persona est devenue un emblème du JRPG. Après des années d'anticipation, le nouvel épisode est enfin révélé. Persona 6 transpose l'identité si chère à la série au sein d'une nouvelle histoire audacieuse. Le mariage distinctif entre un quotidien si humain et une aventure surnaturelle riche en péripéties est de retour, à travers une histoire indépendante avec de tout nouveaux personnages. Que vous soyez fidèle à cette série depuis ses débuts ou que vous découvriez Persona avec cet épisode, votre place est ici. Déchaînez votre Persona. Forgez des liens indéfectibles. Éveillez votre Persona, une manifestation de votre for intérieur, et découvrez d'autres individus qui partagent ce même pouvoir extraordinaire. Chaque relation que vous cultivez vous rend plus fort. Chaque lien que vous nouez devient une arme face à la menace tapie dans l'ombre. Vivez une double vie au sein du Japon contemporain. À vous la vie étudiante, les amitiés à bâtir, les amours à cultiver et les instants à jamais gravés dans votre mémoire. Mais derrière ces rues si familières et ces quartiers paisibles, les ombres se profilent : d'étranges rumeurs, de troublantes légendes urbaines et des incidents surnaturels auxquels seuls vous et vos alliés pouvez faire face. Vous découvrez la série ? Soyez les bienvenus. La série Persona a plus de 30 ans, mais chaque nouvel épisode numéroté raconte sa propre histoire indépendante. Aucune connaissance des épisodes précédents n’est requise ! Débutant en 1996 avec Revelations: Persona, un spin-off de la franchise Shin Megami Tensei, Persona est depuis devenue une série de RPG phare pour ATLUS. Et maintenant, Persona 6 offre une porte d'entrée idéale pour tous ceux qui souhaitent découvrir une des franchises les plus appréciées du jeu vidéo, et une nouvelle histoire mystérieuse fascinante pour tous ceux qui l'attendaient impatiemment.

Persona 6 sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Microsoft Store), mais il faudra sans doute attendre encore un bon moment avant de pouvoir y jouer. En attendant, de nombreux titres de la série sont en vente chez Gamesplanet si vous jouez sur ordinateur.