LEAK PICO Project Swan, le prochain casque XR haut de gamme aurait fuité en vidéo

Pico prépare visiblement son retour sur le segment haut de gamme de la réalité mixte. Plusieurs vidéos de tutoriel liées à Project Swan auraient été trouvées dans le SDK public de la société. Ces éléments auraient été transmis au leaker Luna, déjà connu pour avoir révélé plusieurs produits avant leur officialisation, dont les Ray-Ban Meta Display. Ce dernier affirme avoir pu vérifier lui-même l’authenticité de ces fichiers.

La prudence reste évidemment nécessaire, puisque Pico n’a pas encore présenté officiellement le design final de ce futur casque. Les vidéos en question permettent toutefois d’observer un appareil très différent des modèles grand public comme le Pico 4 ou le Pico 4 Ultra. L’approche semble bien plus proche des casques XR premium, avec une batterie séparée, une sangle tissée qui rappelle celle de l’Apple Vision Pro, et une coque dont les lignes évoquent aussi le Samsung Galaxy XR. Petit plus, la casque serait livré avec des contrôleurs, ce qui n'est pas le cas pour les autres casques XR.

Cette fuite renforce l’idée que Pico ne veut plus seulement se battre sur le terrain du casque VR autonome accessible. Avec Project Swan, la marque semble viser une autre catégorie, celle du spatial computing et des usages mixtes entre réalité virtuelle, réalité augmentée vidéo, productivité, divertissement et interfaces spatiales. Ce positionnement n’est pas anodin, surtout dans un marché où Meta domine encore largement le grand public avec ses Quest, tandis qu’Apple et Samsung cherchent à installer une vision plus premium de l’informatique immersive.

Les premières caractéristiques déjà communiquées par Pico dessinent d’ailleurs un produit ambitieux. Project Swan doit embarquer des écrans micro-OLED avec une densité annoncée autour de 4 000 PPI. L’affichage viserait environ 40 pixels par degré en moyenne, avec un centre dépassant 45 pixels par degré. Le poids annoncé serait de 270 grammes pour le casque seul, sans tenir compte de la batterie externe. Cette précision a son importance, puisque la répartition du poids reste l’un des points sensibles de tous les casques XR haut de gamme.

Le casque reposerait aussi sur une architecture à deux puces. Une première puce, développée par Pico, serait dédiée aux traitements liés à la perception, au suivi spatial, à la vidéo de réalité mixte et à la réduction de la latence. Une seconde puce principale offrirait, selon les promesses de la marque, des performances CPU et GPU supérieures à celles du Snapdragon XR2 Gen 2, utilisé notamment dans le Meta Quest 3. Il faut d'ailleurs noter que le calendrier interroge, puisque Qualcomm a récemment teasé une nouvelle puce XR pour les casques autonomes avec un modèle de casque XR très ressemblant.

Reste désormais à savoir quel nom commercial sera retenu, à quel prix le casque sera lancé et quels marchés seront réellement concernés. Pico parle d’un lancement mondial prévu fin 2026, mais la marque devra convaincre au-delà de la fiche technique. Le marché XR haut de gamme reste difficile, comme l’a montré l’accueil mesuré de l’Apple Vision Pro, freiné par son prix, son poids et son catalogue encore limité pour le grand public.

PICO Project Swan



I was sent these by a source claiming it is in the public SDK, and I was able to independently verify that is indeed the case (you can too) pic.twitter.com/wAVa56OY1T — Luna (@Lunayian) June 11, 2026

Le véritable enjeu pour Pico sera donc de transformer une promesse technologique en produit cohérent. Un casque plus léger, plus abordable et mieux adapté aux usages quotidiens pourrait trouver sa place face aux solutions d’Apple, Samsung et Meta. À l’inverse, un appareil trop cher ou trop proche des modèles existants risquerait de rester cantonné aux développeurs, aux entreprises et aux passionnés de XR.

Cette fuite ne confirme pas encore tout, mais elle montre une direction claire. Pico semble vouloir revenir dans la course par le haut, avec un casque qui ne cherche plus seulement à être une alternative au Quest, mais un rival direct des plateformes XR les plus ambitieuses du marché.