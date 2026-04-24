Play Azur Festival 2026, le rendez-vous geek de Nice revient ce week-end et nous y serons !

La neuvième édition du Play Azur Festival ouvrira ses portes ce week-end, soit les 25 et 26 avril 2026, dans l’enceinte du Palais des Expositions de Nice. Devenu un rendez-vous bien installé sur la Côte d’Azur, l’événement proposera une nouvelle fois deux jours dédiés à la culture geek, à la pop culture, aux jeux vidéo, au cosplay, aux mangas, aux comics, à la K-pop, aux sciences et aux nouvelles technologies.

Comme les années précédentes, le festival veut réunir un public large, des passionnés de longue date aux familles venues découvrir différentes facettes de la culture pop. Le programme officiel annonce de nombreuses animations réparties sur plusieurs espaces, avec des ateliers, des démonstrations, des conférences, des rencontres, des dédicaces, des concours et des tournois. L’idée reste la même, proposer un événement dense, accessible et varié, où chacun peut picorer selon ses envies entre jeu vidéo, culture asiatique, science-fiction, cosplay ou vulgarisation scientifique.

Le Play Azur Festival 2026 accueillera également plusieurs invités issus du doublage, du manga, d’Internet et de la création. Parmi les noms mis en avant par l’organisation, nous retrouvons notamment Donald Reignoux, Alexandre Gillet, Maeva Méline, Emmylou Homs, Emmanuel Dahl, Tony Valente, Gastronogeek ou encore Sushi Nihiliste. De quoi attirer aussi bien les amateurs de voix cultes que les lecteurs de manga et les habitués des contenus web.

Le cosplay occupera une place importante durant tout le week-end. Trois concours sont annoncés, dont une sélection Région Sud pour la Coupe de France de Cosplay, avec un passage prévu le dimanche 26 avril sur la grande scène. Des déambulations, un défilé, des ateliers et même un stand de réparation permettront aux cosplayeurs de profiter du festival dans de bonnes conditions. Le Play Azur Festival reste ainsi un espace de mise en avant pour les créations, les costumes et les communautés locales.

Le jeu vidéo ne sera évidemment pas oublié. La Play Azur eSport Arena proposera plusieurs tournois et défis, avec notamment Street Fighter 6, Guilty Gear Strive, SoulCalibur VI, Dragon Ball FighterZ, Tekken 8, Rocket League, Mario Kart World ou encore des animations autour du sim racing. Un challenge lié au Monaco E-Prix 2026 est aussi annoncé, avec une place à remporter. Entre freeplay, compétitions, rétro et productions étudiantes, les visiteurs devraient avoir de quoi s’occuper manette en main.

GAMERGEN.COM sera sur place avec deux stands dédiés à la réalité virtuelle et la réalité mixte. Les activités prévues incluront une zone de simulation équipée d'un simulateur conduite monté sur vérins d-box, une zone de Sport Virtuels, deux simulateurs hoverbikes, un espace Tower Defense, un coin avec un jeu de tir en rythme (avec vestes haptiques) ainsi qu'une zone Spatial Ops (paintball virtuel) et Blaston (duels) free roaming.

La partie sciences confirme aussi l’identité particulière du salon niçois, qui ne se limite pas à la pop culture pure. Une allée dédiée proposera des expériences, des conférences, des ateliers autour de l’océan, de la physique, de l’espace, de l’ingénierie optique ou encore des sciences cognitives. Un parcours de drones sera également accessible aux visiteurs. Ce mélange entre divertissement, technologies et vulgarisation fait partie des éléments qui différencient le Play Azur Festival d’un simple salon geek.

Les amateurs d’univers fantastiques pourront aussi profiter d’une zone sorcellerie, tandis que d’autres espaces mettront en avant la K-pop, les jeux de société, les expositions, la culture asiatique, les arts martiaux ou encore différentes animations autour du cinéma et des séries. Le programme complet, le plan du salon et les horaires des scènes sont disponibles sur le site officiel du Play Azur Festival.

Côté pratique, le salon se tiendra donc les samedi 25 et dimanche 26 avril 2026 au Palais des Expositions de Nice. La billetterie reste accessible en ligne et sur place, avec une ouverture de la billetterie physique annoncée chaque jour à 10h00. Les billets achetés en ligne permettent une entrée dès 9h30, selon les modalités précisées par l’organisation. Il est donc conseillé de préparer sa visite en amont, surtout pour les dédicaces, les concours et les tournois qui peuvent rapidement attirer du monde.





Après plusieurs éditions le Play Azur Festival poursuit son évolution et confirme son statut de rendez-vous pop culture important dans les Alpes-Maritimes. Ce week-end, Nice accueillera donc une nouvelle fois les passionnés de jeux vidéo, de cosplay, de manga, de science-fiction, de K-pop et de technologies pour deux jours placés sous le signe de la découverte et du partage.