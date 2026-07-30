Jouez pour la percée : Logitech G PLAY 2026 arrive à Los Angeles, Varsovie et Shanghai

Prévus pour le 23 septembre 2026, des événements phares immersifs et à haute intensité rassemblent joueurs, créateurs, célébrités et partenaires.

Les invités seront témoins de percées de nouvelle génération et de révélations matérielles passionnantes, associées à des jeux interactifs et à des compétitions à enjeux élevés.

Une diffusion mondiale en direct connectera les joueurs partout dans le monde, offrant des révélations exclusives, des perspectives consommateurs et un accès privilégié au Logitech G PLAY 2026.





Le Logitech G PLAY 2026 prendra vie dans trois lieux emblématiques à travers le monde. Les festivités commencent à Varsovie au Warszawskie Centrum EXPO XXI, où Logitech G organisera un tournoi d'esport professionnel le 22 septembre. Le 23 septembre, le Logitech G PLAY poursuivra ses événements phares à Shanghai et à Los Angeles, avec des détails supplémentaires pour l'événement de Shanghai. L'événement de Los Angeles aura lieu au 57 Windward à Venice, réunissant joueurs, créateurs, partenaires, médias et leaders de l'industrie pour une journée de révélations de produits révolutionnaires, d'expériences pratiques et de jeux immersifs. Pour les joueurs du monde entier, la célébration sera diffusée en direct à des millions de personnes à partir de 19h00 heure française le 23 septembre et sera disponible sur https://www.youtube.com/logitechg .

Avec une communauté mondiale de plus de quatre milliards de personnes, le jeu vidéo est devenu une force majeure de divertissement, de créativité et de connexion humaine », indique Robin Piispanen, vice-président et directeur général de Logitech G. Les percées prennent de nombreuses formes, de la victoire lors d'un championnat à l'expression personnelle. Chez Logitech G, nous innovons pour renforcer ces moments, et Logitech G PLAY est l'endroit où notre communauté est témoin de l'avenir du jeu en direct.

Transcendant le flux en direct corporatif traditionnel, l'expérience de cette année évolue en un festival culturel massif multi-villes qui célèbre la passion, la compétition et les connexions qui définissent la culture du jeu à travers le monde, des percées techniques en ingénierie de performance aux triomphes individuels qui façonnent l'avenir du jeu.

Le thème, « Jouez pour la percée », célèbre chaque étape importante du jeu : des innovations révolutionnaires dans la technologie de jeu aux moments personnels qui rendent le jeu significatif pour chaque joueur.

Reflétant le paysage mondial du jeu moderne, Logitech G organisera trois événements phares massifs à Los Angeles, Varsovie et Shanghai, complétés par 12 événements satellites dans le monde entier. Logitech G réimaginera ces villes comme des terrains de jeu interactifs qui célèbrent les passions uniques de chaque communauté régionale.

À quoi s'attendre : à l'intérieur de la culture du jeu de nouvelle génération

Logitech G PLAY 2026 unit l'élite mondiale des athlètes d'esport, les créateurs et la communauté des joueurs au sens large. Les invités à travers notre réseau mondial feront l'expérience de :

Une empreinte mondiale massive : trois prises de contrôle de villes phares soutenues par 12 événements satellites régionaux couvrant le globe.

: trois prises de contrôle de villes phares soutenues par 12 événements satellites régionaux couvrant le globe. Révélations matérielles exclusives : accès en avant-première et pratique à la prochaine génération d'innovations Logitech G avant qu'elles n'atteignent le marché.

: accès en avant-première et pratique à la prochaine génération d'innovations Logitech G avant qu'elles n'atteignent le marché. Design basé sur les données : des aperçus en coulisses sur la façon dont les commentaires des athlètes et l'excellence de l'ingénierie façonnent tout, de l'équipement de qualité professionnelle à la technologie de simulation de course.

: des aperçus en coulisses sur la façon dont les commentaires des athlètes et l'excellence de l'ingénierie façonnent tout, de l'équipement de qualité professionnelle à la technologie de simulation de course. Divertissement à haute intensité : une programmation de premier plan d'esport en direct, de questions-réponses avec des créateurs, de panels d'experts et de performances musicales en direct.



Pour plus de détails sur les événements, veuillez visiter : http://logitechg.com/logitechgplay .

À propos de Logitech

Logitech conçoit des solutions matérielles compatibles avec des logiciels qui aident les entreprises à prospérer et unissent les personnes lorsqu'elles travaillent, créent, jouent et diffusent. En tant que point de connexion entre les personnes et le monde numérique, notre mission est d'étendre le potentiel humain dans le travail et le jeu, d'une manière qui soit bonne pour les gens et pour la planète. Fondée en 1981, Logitech International est une société publique suisse cotée à la SIX Swiss Exchange (LOGN) et au Nasdaq Global Select Market (LOGI). Trouvez Logitech et ses autres marques, y compris Logitech G, sur www.logitech.com ou sur le blog de l'entreprise.