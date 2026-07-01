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PS5 Digital GTA VI 01 07 2026

PlayStation annonce la fin de son support des jeux physiques, la fin d'une ère...

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Source: PlayStation

La fin de cette génération PS5 va définitivement marquer le passage au tout numérique du côté de Sony, sans laisser de choix aux consommateurs.

Le cas GTA VI

Cela ne fait que quelques jours que Rockstar Games et Take-Two ont ouvert les précommandes de Grand Theft Auto VI, un évènement qui pourrait presque paraître anodin, mais qui a été marqué par l'abandon du support physique pour le prochain GTA, dont la boîte ne contiendra qu'un code de téléchargement. Face à cette décision, les joueurs sont divisés, certains revendeurs ont exprimé leur intention de ne pas vendre le jeu et chacun a essayé de trouver une explication justifiant cela. Une rumeur est vite apparue, parlant d'une possible arrivée en disque par la suite, avant d'être contredite, laissant tout de même de l'espoir à certains. Quoi qu'il en soi, la boîte de Pandore a complètement été ouverte et nous découvrons en ce 1er juillet les conséquences à long terme que cela va avoir sur l'industrie.

Le jeu en physique va disparaître sur PlayStation

Sony Interactive Entertainment marque le début de ce nouveau trimestre par plusieurs annonces effectuées sur le PlayStation Blog, à commencer par un véritable séisme pour les joueurs appréciant le format physique ou souhaitant tout simplement avoir le choix. À partir du 1er janvier 2028, la production de disques Blu-ray pour l'ensemble des nouveaux jeux sortant sur les consoles PlayStation sera stoppée. 

PlayStation logo 01 07 2026

Vous vouliez un avenir tout numérique ? Il arrive et va donc marquer la fin de l'occasion et de la revente, sans même parler de la possibilité à termes de payer moins cher en dehors de promotions sur le PlayStation Store. Voici la déclaration de Sid Shuman :

Tandis que les préférences des clients et de l'industrie en général continuent de s'éloigner des disques physiques pour se tourner vers le numérique, la production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortant sur consoles PlayStation sera interrompue à partir de janvier 2028. Après cette date, les nouveaux jeux seront uniquement disponibles sur le PlayStation Store ou auprès de revendeurs au format numérique. Cette transition n'a pas d'impact sur les jeux déjà sortis ou qui continueront de sortir au format disque avant janvier 2028.

Ceci est une direction naturelle pour Sony Interactive Entertainment afin de nous adapter aux préférences des consommateurs tandis que la préférence générale pour les médias numériques dépasse de loin celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux nous aligner avec la façon préférée de notre communauté d'accéder aux jeux et de jouer à ce jour.

Nous continuerons de prioriser nos ressources pour pousser l'innovation dans la façon dont les joueurs peuvent accéder aux jeux, et d'offrir des choix quant à l'achat de nouveaux jeux, que ce soit auprès de distributeurs ou depuis le PlayStation Store. Nous restons fidèles à notre mission d'offrir une expérience de jeu de pointe à nos fans, et nous vous remercions pour votre soutien.

Le message peut clairement porter à confusion. Est-ce que cela ne concerne que les productions first-party de SIE ? Non, c'est bien l'ensemble de l'industrie sans distinction qui va être concernée, pour une raison toute simple : tous les jeux physiques sont fabriqués par Sony. Sa décision va donc toucher l'ensemble des éditeurs et développeurs, peu importe leur avis sur le sujet. 

Le fait de parler des revendeurs suggère que des sorties en boîte continueront peut-être d'exister, à l'instar de GTA VI, avec tous les problèmes déjà évoqués à ce sujet. Pas sûr que les enseignes apprécient et encore moins les petites boutiques qui souffrent déjà énormément.

Sony se prépare à la prochaine génération

Alors que les coûts des consoles ont fortement augmenté et que tout porte à croire que la prochaine génération pourrait dépasser la barre des 1000 € (la PS5 Pro étant déjà vendue 899,99 €), ce virage enterre donc l'espoir qu'il restait de voir un lecteur de disques sur la future PS6, même vendu séparément. Nous pouvons donc nous attendre à un unique modèle uniformisant la chaîne de production.

Alors que Xbox a déjà fortement diminué sa production de jeux sur support physique - quand il ne propose pas un disque sans les données incluses dessus -, il na va finalement rester que Nintendo avec ses cartouches et Cartes clé de jeu offrant une alternative qui pourraient finalement ne pas être la pire décision ayant été prise sur cette génération... Bref, l'avenir du jeu vidéo ne sera clairement pas favorable aux consommateurs, qui l'auront bien cherché.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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PlayStation Sony Interactive Entertainment jeux physique Blu-ray arrêt commercialisation PlayStation Store dématérialisé numérique

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Kuroboshi
C'est terrible mais pas si surprenant, c'était une question de temps. On se dirigeait déjà vers ce futur avec la Xbox One en 2013, puis les déclinaisons de la PS5 en 2 formats, l'un physique et l'autre digitale. Et bien sur la PS5 Pro qui n'était que digitale.

Je m'attendais déjà à une PS6 full digital, vendu avec un adaptateur peut être, mais là ils ont annoncé la couleur. Du coup j'imagine qu'il faudra repasser à la caisse pour les jeux PS5 vers PS6.
Perso j'ai déjà fait la transition vers le digital en passant sur PC, mais là mon intérêt pour la prochaine génération de console sony est mort. Les jeux d'occasion sont morts, prêter et échanger les jeux c'est fini. Comme vous dite, la fin d'une ère.
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TherPowerToBecomeAlegend
HAHAHAHHAHAHAHA je pense a tout les magasins qui ont commencé a boycotte xbox par ce qu'ils avaient l'abonnement gamepass alors que qu'ils ont continué a vendre leurs jeu en physique quand meme pour faire des gros rayons playstation alors que c'est ceux la meme les premiers a leur faire un gros fvck :lol:
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goldbergg
L'un des rare argument des console face au proposition comme SteamOs était le super physique, la possibilité d'avoir une vraie collection sur son etagére.

Si la PS6 est full demat elle aura plus aucun intérêt pour ma part, la solution Steam Machine est bien plus intéressante, a moins que Microsoft créé la surprise avec leurs prochaine console, mais j'y crois pas trop
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gold_piranha
pierrot31 Wrote:Si xbox avait annoncer ca cela aurait été un scandale

Xbox avait annoncer du full démat avant de retourner leur vestes pour suivre la concurrence, il y a de ça plusieurs années ! Je m'en souviens :lol:
M$ ne sont pas tout propre mais ces décisions viennent des gros PDG de société multimilliardaires qui n'en ont jamais assez ! Nintendo/Sony/Microsoft/Valve,... C'est tout la même chose.


goldbergg Wrote:L'un des rare argument des console face au proposition comme SteamOs était le super physique, la possibilité d'avoir une vraie collection sur son etagére.

Si la PS6 est full demat elle aura plus aucun intérêt pour ma part, la solution Steam Machine est bien plus intéressante, a moins que Microsoft créé la surprise avec leurs prochaine console, mais j'y crois pas trop

Ouai si la PS6 est full démat c'est mort. La Steam Machine est bien niveau place/perf (à voir le bruit) mais en gros c'est une PS5 niveau perf mais c'est pas le même prix ! Valve se dit de ne pas vouloir la subventionner comme les autres marques. Ok donc pourquoi ils prennent 30% sur chaque ventes, comme ailleurs sur console ? Gabe aime l'argent mais cela n'excuse pas tout. :lol:

Je suis sur PC et encore sur PS4 (pour les jeux en physique, AAA/exclus)
L'avantage sur PS4 c'est que tu as le choix d'acheter neuf à 50-60€ ou si t'es pauvre, d'occase à 25€ (voir moins) et peu le revendre.
Ailleurs en démat Console ou même PC, c'est 50-70€ le AAA, zéro revente...
Donc à l'avenir, quand j'aurai terminer avec la console je ne jouerai plus qu'au jeux indépendant sur PC, le reste peu disparaitre et ce n'est pas plus mal !
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pierrot31
Xbox avait annoncer du full démat avant de retourner leur vestes pour suivre la concurrence, il y a de ça plusieurs années ! Je m'en souviens :lol:
M$ ne sont pas tout propre mais ces décisions viennent des gros PDG de société multimilliardaires qui n'en ont jamais assez ! Nintendo/Sony/Microsoft/Valve,... C'est tout la même chose.
il faut reagir comme a l'epoque alors , mais quand c'est $ony ca reagis pas pareil ....
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tylerfc
Ok...on va rentrer dans le système des jeux vraiment à plein pot si on les veux à leurs sorties. Avec les boîtes, j'éconnomisais entre 10 et 30 euros sur les nouveautés.

On nous as totalement menti quand on nous disais qu'en démat on paierais moins cher.

Ils ont intérêt à bien cadenasser leur console à venir, car l'underground a de beaux jours devant lui. Je ne suis pas prèt à accepter de voir ce que je pais disparaître au bon vouloir de mon vendeur.

Ma ludothèque j'y tiens.
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gold_piranha
pierrot31 Wrote:il faut reagir comme a l'epoque alors , mais quand c'est $ony ca reagis pas pareil ....

Oui je suis entièrement d'accord, c'est pour cela que j'ai déjà boycotter Xbox ;)
Et ce sera pareil avec la PS6, j'ai déjà lâché Sony sur la PS5 avec leur gestion à l'Américaine. Voir la fermeture de leurs nombreux studios de talent, les licences supprimées qui étaient l'identité de la marque tout cela pour satisfaire les investisseurs.
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cyberlexis
Il y a un moment un responsable de Sony disait qu'ils étaient dominant car ils ont pris en compte dans leur développement la variable pays tiers donc pas accès internet donc jeu physique obligatoire.

Et là d'un coup il y a un revirement que je pense va être provisoire car les pays tiers non pas une connexion comme en UE ! et le coût de fabrication d'un jeu physique ne coûte que légèrement plus cher que le coût d'un jeu demat.

A voir mais bon je vois ça comme une annonce qui va dégonfler d'ici la PS6 !
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