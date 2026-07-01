PlayStation annonce la fin de son support des jeux physiques, la fin d'une ère...

Le cas GTA VI





Cela ne fait que quelques jours que Rockstar Games et Take-Two ont ouvert les précommandes de Grand Theft Auto VI, un évènement qui pourrait presque paraître anodin, mais qui a été marqué par l'abandon du support physique pour le prochain GTA, dont la boîte ne contiendra qu'un code de téléchargement. Face à cette décision, les joueurs sont divisés, certains revendeurs ont exprimé leur intention de ne pas vendre le jeu et chacun a essayé de trouver une explication justifiant cela. Une rumeur est vite apparue, parlant d'une possible arrivée en disque par la suite, avant d'être contredite, laissant tout de même de l'espoir à certains. Quoi qu'il en soi, la boîte de Pandore a complètement été ouverte et nous découvrons en ce 1er juillet les conséquences à long terme que cela va avoir sur l'industrie.

Le jeu en physique va disparaître sur PlayStation





Sony Interactive Entertainment marque le début de ce nouveau trimestre par plusieurs annonces effectuées sur le PlayStation Blog, à commencer par un véritable séisme pour les joueurs appréciant le format physique ou souhaitant tout simplement avoir le choix. À partir du 1er janvier 2028, la production de disques Blu-ray pour l'ensemble des nouveaux jeux sortant sur les consoles PlayStation sera stoppée.

Vous vouliez un avenir tout numérique ? Il arrive et va donc marquer la fin de l'occasion et de la revente, sans même parler de la possibilité à termes de payer moins cher en dehors de promotions sur le PlayStation Store. Voici la déclaration de Sid Shuman :

Tandis que les préférences des clients et de l'industrie en général continuent de s'éloigner des disques physiques pour se tourner vers le numérique, la production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortant sur consoles PlayStation sera interrompue à partir de janvier 2028. Après cette date, les nouveaux jeux seront uniquement disponibles sur le PlayStation Store ou auprès de revendeurs au format numérique. Cette transition n'a pas d'impact sur les jeux déjà sortis ou qui continueront de sortir au format disque avant janvier 2028. Ceci est une direction naturelle pour Sony Interactive Entertainment afin de nous adapter aux préférences des consommateurs tandis que la préférence générale pour les médias numériques dépasse de loin celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux nous aligner avec la façon préférée de notre communauté d'accéder aux jeux et de jouer à ce jour. Nous continuerons de prioriser nos ressources pour pousser l'innovation dans la façon dont les joueurs peuvent accéder aux jeux, et d'offrir des choix quant à l'achat de nouveaux jeux, que ce soit auprès de distributeurs ou depuis le PlayStation Store. Nous restons fidèles à notre mission d'offrir une expérience de jeu de pointe à nos fans, et nous vous remercions pour votre soutien.

Le message peut clairement porter à confusion. Est-ce que cela ne concerne que les productions first-party de SIE ? Non, c'est bien l'ensemble de l'industrie sans distinction qui va être concernée, pour une raison toute simple : tous les jeux physiques sont fabriqués par Sony. Sa décision va donc toucher l'ensemble des éditeurs et développeurs, peu importe leur avis sur le sujet.

Le fait de parler des revendeurs suggère que des sorties en boîte continueront peut-être d'exister, à l'instar de GTA VI, avec tous les problèmes déjà évoqués à ce sujet. Pas sûr que les enseignes apprécient et encore moins les petites boutiques qui souffrent déjà énormément.

Sony se prépare à la prochaine génération





Alors que les coûts des consoles ont fortement augmenté et que tout porte à croire que la prochaine génération pourrait dépasser la barre des 1000 € (la PS5 Pro étant déjà vendue 899,99 €), ce virage enterre donc l'espoir qu'il restait de voir un lecteur de disques sur la future PS6, même vendu séparément. Nous pouvons donc nous attendre à un unique modèle uniformisant la chaîne de production.

Alors que Xbox a déjà fortement diminué sa production de jeux sur support physique - quand il ne propose pas un disque sans les données incluses dessus -, il na va finalement rester que Nintendo avec ses cartouches et Cartes clé de jeu offrant une alternative qui pourraient finalement ne pas être la pire décision ayant été prise sur cette génération... Bref, l'avenir du jeu vidéo ne sera clairement pas favorable aux consommateurs, qui l'auront bien cherché.