PlayStation : un changement de stratégie à venir sur PC, faites une croix sur les principaux jeux first-party

Les jeux PlayStation sur PC, c'est (en partie) fini





Alors qu'il y a récemment eu du changement à la tête de Microsoft Gaming et Xbox, et que la question des portages de licences de la marque chez la concurrence a été remise sur le tapis, c'est du côté de PlayStation qu'un gros changement semble s'opérer. Rien d'officiel venant de Sony Interactive Entertainment, mais c'est tout comme, puisque l'information du jour nous est donnée par Jason Schreier via Bloomberg. Sous l'ère Jim Ryan, les jeux AAA first-party des PlayStation Studios ont commencé à être portés sur PC avec la sortie d'Horizon Zero Dawn: Complete Edition en 2020. Depuis, bien d'autres ont suivi, mais cela pourrait s'arrêter.

Selon les sources du journaliste, SIE changerait d'approche en ne sortant plus ses principaux jeux PS5 sur PC, à commencer par Ghost of Yōtei et Saros, les plans pour porter le premier cité ayant été récemment annulés. Si vous rêviez déjà de faire tourner Marvel's Wolverine sur votre machine de guerre, cela semble donc très mal parti... Ce retour aux exclusivités alors que les principaux éditeurs du milieu ont embrassé les sorties multiplateformes qui leur permettent de toucher un plus vaste public a de quoi étonner, même si rien n'est gravé dans la pierre.

Les raisons de ce revirement





Rythme de sorties inconsistant et désorganisé, attente par rapport aux joueurs PS5 et nécessité d'avoir un compte PSN qui en a agacé plus d'un font partie des éléments évoqués, de même que la prochaine génération de console de Xbox, qui pourrait utiliser Windows. En effet, dans l'éventualité où la future plateforme de Microsoft pourrait faire tourner les jeux de la ludothèque Steam, cela inclurait les portages des titres PlayStation, rendant une éventuelle PS6 quasi obsolète de ce point de vue. Sur Bluesky, il évoque également le fait qu'un possesseur d'une console de Sony fait gagner à la société 30 % de tout ce qu'il achète via le PlayStation Store, que ce soit les jeux, abonnements ou microtransactions, constituant une source majeure de revenus.

Enfin, et c'est sans doute le point le plus notable, les jeux PlayStation ne se seraient pas si bien vendus que ça sur PC, tout simplement, en plus de fragiliser la marque selon certains au sein de l'organisation. Compte tenu de la situation actuelle chez Xbox, qui est désormais vu par beaucoup comme un simple éditeur multiplateforme, difficile de ne pas être d'accord, surtout quand à côté Nintendo continue de bien se porter en n'ayant pas eu besoin d'opter pour une telle stratégie (le marché mobile mis à part pour quelques projets).

Les adeptes d'expériences multijoueurs peuvent souffler





Bon, cette nouvelle est tout de même à relativiser puisqu'elle ne concerne que les expériences principalement jouables en solo. Ce jeudi sortira notamment Marathon aussi bien sur PS5, Xbox Series X|S et PC, une tendance qui devrait se poursuivre. Eh oui, sur le marché déjà ultra compétitif des live services, se limiter à une seule plateforme serait clairement suicidaire, pour ne pas dire totalement stupide. MARVEL Tōkon: Fighting Souls va lui aussi voir le jour sur PC, de même que Death Stranding 2: On the Beach d'ici quelques jours et Kena: Scars of Kosmora, tous étant édités par SIE. Pour le coup, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient ensuite portés sur Xbox Series X|S, bien que ces deux dernières licences y soient déjà présentes.

