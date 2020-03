PlayStation Now : les 11 nouveaux jeux de mars 2020 en fuite

Le PlayStation Now avait connu un départ canon et des ajouts de jeux à la pelle, mais depuis que son modèle économique est devenu plus abordable, le rythme a nettement ralenti. PlayStation met cependant toujours un point d'orgue à ajouter une poignée de gros titres au catalogue tous les mois.

Nous sommes le premier mardi du mois, et si le constructeur respecte ses traditions, l'identité des nouveaux jeux à venir avec le PlayStation Now devrait officiellement être révélée cet après-midi. Mais une fois encore, une fuite vient de vendre la mèche avant l'heure, et elle vient carrément directement du service : dans certaines régions, il est en effet déjà possible de télécharger pas moins de 11 nouveaux titres.

Control

Dead or Alive 5: Last Round

NASCAR Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Romance of the Three Kingdoms XIII

Shadow of the Tomb Raider

Toukiden Kiwami

Toukiden 2

Warriors All-Stars

Wolfenstein II: The New Colossus

Entre grosses productions et jeux nippons tout aussi intéressants, les abonnés auront de quoi se faire plaisir, surtout que le constructeur n'a pas lésiné sur la quantité. À priori, les titres ne sont pas encore disponibles en France, mais il ne s'agit que d'une question d'heures avant d'en profiter. Pour rappel, le PlayStation Now coûte actuellement 9,99 € par mois.



Lire aussi : PlayStation Now : grosse FAQ, tout ce qu'il faut savoir sur le service, c’est par ici !