PlayStation Plus : de prochains ajouts à la formule Premium annoncés pour l'été et un jeu d'une licence culte en sortie day one

Une poignée de titres rétro en approche





Alors que le point a été fait la semaine dernière sur les jeux offerts à tous les abonnés du PlayStation Plus en juin, qui peuvent d'ailleurs être récupérés depuis ce mardi, et que l'une des nouveautés au Catalogue des Jeux a été dévoilée, le State of Play a tout de même été l'occasion de quelques annonces en rapport avec le service.

Les anciennes productions destinées à l'abonnement le plus onéreux devraient donc continuer d'être distribuées au compte gouttes ces prochains mois, avec des choix étonnants, en mettant de côté Shin Onimusha, qui va préparer le terrain à l'arrivée de Way of the Sword.

PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Gitaroo Man (PS2) - Juin 2026

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (PS2) - Juillet 2026

Onimusha: Dawn of Dreams (PS2) - Août 2026

Un ajout day one qui suscite de l'intérêt





Enfin, nous avons appris que Runescape: Dragonwilds, qui est un jeu de survie en monde ouvert bien distinct des MMORPG de la licence de Jagex, va sortir sur PS5 et sera proposé dès le lancement dans le Catalogue des Jeux accessible aux membres Extra et Premium, dans le courant de l'automne. Il est actuellement en Accès Anticipé sur Steam et sera le tout premier titre de la série à voir le jour sur console !

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.