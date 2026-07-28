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PlayStation Plus europe france 13.12.2013.

PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en août 2026 dévoilé, avec la nouvelle production des créateurs d'Untitled Goose Game

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Source: PlayStation

Les amateurs de zombies, parkour, coopération, puzzles et survie auront de quoi s'amuser la semaine prochaine.

Les jeux offerts du PlayStation Plus d'août 2026

Depuis l'annonce de la mise à mort du format physique début juillet, Sony Interactive Entertainment n'a toujours pas repris la parole à ce sujet, feignant l'indifférence alors que chacune de ses interventions publiques donne lieu à des commentaires venant rappeler à la société japonaise que les joueurs ne sont pas d'accord et souhaitent avoir le choix. Et pour ne rien arranger, la panne du PSN qui a eu lieu la semaine dernière durant presque toute une journée n'a elle aussi pas été évoquée... contrairement à celle du côté de XBOX survenue ce lundi.

C'est donc toujours dans un contexte tendu que viennent d'être dévoilés les trois prochains jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus, accessibles lorsqu'une souscription est en cours. Après un bon mois de juillet, quoi de neuf en août ?

PlayStation Plus août 2026

Eh bien, le gros morceau sera Dying Light 2 dans sa Reloaded Edition qui avait remplacé la standard en 2024. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de jouer à ce très bon jeu de zombie en monde ouvert signé Techland, c'est donc le moment idéal. À côté de ça, nous pourrons découvrir day one Big Walk, comme promis en début d'année. Enfin, le troisième titre aura de quoi faire frissonner, puisqu'il s'agit du survival-horror Signalis du studio rose-engine.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 4 août, et ce jusqu'au 31 août. Notez que les abonnés pourront également profiter d'un pack MARVEL Tōkon: Fighting Souls avec des avatars PSN et des poses de personnages pour l'écran de résultat des combats.

Les sorties du PlayStation Plus pour août 2026

Call of Duty Modern Warfare III Pack Cross Gen 02 07 2026

Call of Duty: Modern Warfare III – Pack Cross-Gen

  • Jusqu'au 3 août
  • Supports : PS5 et PS4
For the King II 02 07 2026

For the King II

  • Jusqu'au 3 août
  • Supports : PS5 et PS4
CrossCode 02 07 2026

CrossCode

  • Jusqu'au 3 août
  • Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour août 2026

Dying Ligh 2 Stay Human Reloaded Edition 28 07 2026

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition

  • À partir du 4 août
  • Supports : PS5 et PS4
Big Walk 28 07 2026

Big Walk

  • À partir du 4 août
  • Support : PS5
Signalis 28 07 2026

Signalis

  • À partir du 4 août
  • Support : PS4

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en juillet 2026 dévoilés, avec Pandora en vedette

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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Mots-clés
PlayStation Plus PS+ programme jeux offerts août 2026 PS5 PS4 Essential

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