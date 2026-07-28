PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en août 2026 dévoilé, avec la nouvelle production des créateurs d'Untitled Goose Game

Les jeux offerts du PlayStation Plus d'août 2026





Depuis l'annonce de la mise à mort du format physique début juillet, Sony Interactive Entertainment n'a toujours pas repris la parole à ce sujet, feignant l'indifférence alors que chacune de ses interventions publiques donne lieu à des commentaires venant rappeler à la société japonaise que les joueurs ne sont pas d'accord et souhaitent avoir le choix. Et pour ne rien arranger, la panne du PSN qui a eu lieu la semaine dernière durant presque toute une journée n'a elle aussi pas été évoquée... contrairement à celle du côté de XBOX survenue ce lundi.

C'est donc toujours dans un contexte tendu que viennent d'être dévoilés les trois prochains jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus, accessibles lorsqu'une souscription est en cours. Après un bon mois de juillet, quoi de neuf en août ?

Eh bien, le gros morceau sera Dying Light 2 dans sa Reloaded Edition qui avait remplacé la standard en 2024. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de jouer à ce très bon jeu de zombie en monde ouvert signé Techland, c'est donc le moment idéal. À côté de ça, nous pourrons découvrir day one Big Walk, comme promis en début d'année. Enfin, le troisième titre aura de quoi faire frissonner, puisqu'il s'agit du survival-horror Signalis du studio rose-engine.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 4 août, et ce jusqu'au 31 août. Notez que les abonnés pourront également profiter d'un pack MARVEL Tōkon: Fighting Souls avec des avatars PSN et des poses de personnages pour l'écran de résultat des combats.

Les sorties du PlayStation Plus pour août 2026

Call of Duty: Modern Warfare III – Pack Cross-Gen Jusqu'au 3 août

Supports : PS5 et PS4 For the King II Jusqu'au 3 août

Supports : PS5 et PS4 CrossCode Jusqu'au 3 août

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour août 2026

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition À partir du 4 août

Supports : PS5 et PS4 Big Walk À partir du 4 août

Support : PS5 Signalis À partir du 4 août

Support : PS4

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

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