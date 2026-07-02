PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en juillet 2026 dévoilé, avec l'un des plus récents Call of Duty

Les jeux offerts du PlayStation Plus de juillet 2026





Cette journée de mercredi aura été un véritable coup de massue dans le monde du gaming pour de nombreux joueurs à travers le monde avec l'annonce de PlayStation qui va mettre fin au support physique sur ses consoles, en plus de glisser au passage son intention de fermer le PlayStation Store des PS3 et PSVita.

Pour autant, cela n'a pas empêché la firme japonaise de communiquer sur les prochains jeux offerts à l'ensemble des abonnés au PlayStation Plus... du moins sur son blog et Bluesky, car les comptes Twitter / X, Instagram et Facebook sont restés silencieux depuis ce coup de poignard porté au jeu vidéo. Nonobstant de l'actualité, ce programme est donc assez qualitatif et va comme en juin mettre en avant une production d'une licence appartenant à Xbox, l'un des précédents Call of Duty sorti.

Le Pack Cross-Gen de Call of Duty: Modern Warfare III va donc permettre aux plus patients de découvrir ce FPS de Sledgehammer Games paru en 2023 et qui possède donc une campagne. À ses côtés, nous retrouvons le jeu de rôle tactique For the King II jouable jusqu'à quatre en coop et l'Action-RPG rétro CrossCode.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 7 juillet, et ce jusqu'au 3 août.

Les sorties du PlayStation Plus pour juillet 2026

Grounded Fully Yoked Edition Jusqu'au 6 juillet

Supports : PS5 et PS4 Nickelodeon All Star Brawl 2 Jusqu'au 6 juillet

Supports : PS5 et PS4 Warhammer 40,000: Darktide Jusqu'au 6 juillet

Support : PS5

Les entrées du PlayStation Plus pour juin 2026

Call of Duty: Modern Warfare III – Pack Cross-Gen À partir du 7 juillet

Supports : PS5 et PS4 For the King II À partir du 7 juillet

Supports : PS5 et PS4 CrossCode À partir du 7 juillet

Supports : PS5 et PS4

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

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