PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en juin 2026 dévoilé, avec une ancienne exclusivité Xbox comme porte-étendard

Les jeux offerts du PlayStation Plus de juin 2026





Sony Interactive Entertainment vient d'annoncer ses offres pour les Days of Play 2026 et en a profité au passage pour dévoiler avec une journée d'avance les prochains jeux qui vont être proposés à l'ensemble des abonnés au PlayStation Plus. Après une sélection très convaincante en mai, pas sûr que les trois titres bientôt proposés déchaînent autant les passions ni ne donnent envie de s'abonner, surtout avec les récentes hausses tarifaires...

En tête de liste, c'est une ancienne exclusivité Xbox signée Obsidian Entertainment qui va venir ravir les amateurs de Chérie, j'ai rétréci les gosses, à savoir Grounded Fully Yoked Edition. En attendant la possible arrivée de sa suite sur la console de Sony, cela permettra à bien des joueurs de découvrir la licence. Vient ensuite Nickelodeon All Star Brawl 2 (sauf si vous vivez en Corée du Sud), suite du Smash Bros-like accueillant 25 personnages jouables des univers de la marque. Enfin, c'est un univers sans pitié qui vient clôturer ce programme avec Warhammer 40,000: Darktide, un FPS coopératif qui peut se vanter d'avoir Jesper Kyd comme compositeur, à défaut d'avoir séduit les foules.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 2 juin, et ce jusqu'au 6 juillet. Au passage, EA Sports FC 26 va rester un peu plus longtemps que prévu.

Les sorties du PlayStation Plus pour juin 2026

EA SPORTS FC 26 Jusqu'au 16 juin

Supports : PS5 et PS4 WUCHANG: Fallen Feathers Jusqu'au 1er juin

Support : PS5 Nine Sols Jusqu'au 1er juin

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour juin 2026

Grounded Fully Yoked Edition À partir du 2 juin

Supports : PS5 et PS4 Nickelodeon All Star Brawl 2 À partir du 2 juin

Supports : PS5 et PS4 Warhammer 40,000: Darktide À partir du 2 juin

Support : PS5

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

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