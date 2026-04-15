PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en avril 2026 dévoilés, avec une double présence d'Aloy

La liste des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium en avril 2026





Comme en mars, l'arrivage de titres dans les Catalogues des Jeux et des Classiques en ce mois d'avril n'aura rien de très excitant, avec toujours une production rétro pour les abonnés Premium et huit autres accessibles également aux membres Extra. Bon, plutôt sept en réalité, puisque nous retrouvons deux versions d'Horizon Zero Dawn. Sa suite ayant été retirée en 2024, espérons qu'elle finisse par faire son retour. L'autre gros morceau du moment, c'est The Crew Motorfest, pour les amateurs de courses en monde ouvert.

Les 9 jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter de la semaine prochaine, le mardi 21 avril.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux The Crew Motorfest (PS5, PS4)

Horizon Zero Dawn Complete Edition (PS4)

Horizon Zero Dawn Remastered (PS5)

Football Manager 26 Console (PS5)

Warriors: Abyss (PS5, PS4)

Squirrel with a Gun (PS5)

The Casting of Frank Stone (PS5)

Monster Train (PS5) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Wild Arms 4 (PS2)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

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