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PlayStation Plus logo 29 03 2022

PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en avril 2026 dévoilés, avec une double présence d'Aloy

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Source: PlayStation

SIE continue de mettre en avant l'une de ses licences phares aux côtés d'autres productions toujours aussi variées.

La liste des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium en avril 2026

Comme en mars, l'arrivage de titres dans les Catalogues des Jeux et des Classiques en ce mois d'avril n'aura rien de très excitant, avec toujours une production rétro pour les abonnés Premium et huit autres accessibles également aux membres Extra. Bon, plutôt sept en réalité, puisque nous retrouvons deux versions d'Horizon Zero Dawn. Sa suite ayant été retirée en 2024, espérons qu'elle finisse par faire son retour. L'autre gros morceau du moment, c'est The Crew Motorfest, pour les amateurs de courses en monde ouvert.

PlayStation Plus Extra Premium avril 2026

Les 9 jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter de la semaine prochaine, le mardi 21 avril.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux

  • The Crew Motorfest (PS5, PS4)
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition (PS4)
  • Horizon Zero Dawn Remastered (PS5)
  • Football Manager 26 Console (PS5)
  • Warriors: Abyss (PS5, PS4)
  • Squirrel with a Gun (PS5)
  • The Casting of Frank Stone (PS5)
  • Monster Train (PS5)

PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques

  • Wild Arms 4 (PS2)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en avril 2026 dévoilé, entre Action-RPG et aventure

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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PlayStation Plus PS+ Liste Jeux Ajouts Avril 2026 Extra Premium PS5 PS4 PS2

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