PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en février 2026, et de futurs arrivages dévoilés

La liste des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium en février 2026





Pour ne pas changer, Sony Interactive Entertainment a profité de son State of Play pour faire le point sur les prochains jeux qui vont rejoindre les Catalogues des Jeux et des Classiques du PlayStation Plus pour les abonnés Extra et Premium. Comme en janvier, Capcom en profite pour mettre en avant ses précédents titres avant l'arrivée d'un nouvel épisode et cela tombe cette fois sur la série Monster Hunter Stories. La tête d'affiche n'est autre que Marvel's Spider-Man 2 d'Insomniac Games et nous retrouvons également Neva alors que son extension standalone vient d'être annoncé.

Les 10 jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter de la semaine prochaine, le mardi 17 février.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Echoes of the End: Enhanced Edition (PS5)

Marvel's Spider-Man 2 (PS5)

Monster Hunter Stories (PS4)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (PS4)

Neva (PS5, PS4)

Rugby 25 (PS5, PS4)

Season: A Letter to the Future (PS5, PS4)

Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5)

Venba (PS5) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Disney Pixar Wall-E (PS2)

De futurs ajouts dévoilés





Mais ce n'est pas tout, car deux jeux destinés aux abonnés Premium ont été annoncés et vont faire plaisir aux joueurs. Nous pourrons dès mars redécouvrir Tekken Dark Resurrection, portage PSP du cinquième épisode de la série de jeux de baston de Bandai Namco, puis Time Crisis en mai, qui bénéficiera de contrôles gyroscopiques pour en profiter dans de bonnes conditions.

Enfin, l'ensemble des abonnés aura droit à Big Walk en day one dans les jeux offerts, même si nous ne savons pas exactement quand il sera disponible en dehors d'un vague 2026. Il s'agit d'un jeu d'aventure coopératif développé par House House et édité par Panic, qui est aussi attendu sur PC (Steam, Epic Games Store) et supportera le cross-play en plus d'utiliser un système de chat de proximité oral et à l'écrit. Vous pouvez en voir plus à son sujet dans une longue bande-annonce de présentation commentée :

