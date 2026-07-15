PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en juillet 2026 dévoilés, avec Pandora en vedette

La liste des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium en juillet 2026





Alors que Sony Interactive Entertainment continue de faire la sourde oreille sur les réseaux en faisant comme si rien ne s'était passé et publiant à nouveau normalement depuis la semaine dernière, les joueurs ne lâchent pas l'affaire et rappelle inlassablement en commentaires ne pas vouloir d'un avenir uniquement en dématérialisé. C'est dans ce contexte toujours aussi tendu que nous découvrons à présent les prochains ajouts aux Catalogues des Jeux et des Classiques du PlayStation Plus pour les abonnés Extra et Premium.

En tête d'affiche, nous retrouvons le splendide monde ouvert d'Ubisoft d'Avatar: Frontiers of Pandora, ainsi que Rise of the Ronin. Et comme promis en juin, les amateurs de jeux rétro pourront (re)découvrir Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy, qui ne sera d'ailleurs pas seul, bien accompagné par l'un des premiers jeux de Quantic Dream.

Quand pourrons-nous profiter des 9 jeux listés ci-dessous ? Eh bien, cela dépendra du territoire où vous vivez, SIE ayant décidé d'expérimenter avec son abonnement. Par chance, aucun changement concernant la France et l'Europe, qui y auront droit mardi prochain, le 21 juillet, comme attendu. Vous trouverez ci-dessous les autres dates en fonction des jeux, si jamais vous nous lisez depuis l'un des pays concernés.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Avatar: Frontiers of Pandora (PS5)

(PS5) Rise of the Ronin (PS5) - 15 juillet (États-Unis et Royaume-Uni) / 16 juillet (Japon)

(PS5) - 15 juillet (États-Unis et Royaume-Uni) / 16 juillet (Japon) Firefighting Simulator: Ignite (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind (PS5, PS4) - 28 juillet (États-Unis, Royaume-Uni et Japon)

(PS5, PS4) - 28 juillet (États-Unis, Royaume-Uni et Japon) Dying Light (PS4) - 28 juillet (États-Unis, Royaume-Uni et Japon)

(PS4) - 28 juillet (États-Unis, Royaume-Uni et Japon) Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS5) - 28 juillet (États-Unis, Royaume-Uni et Japon)

(PS5) - 28 juillet (États-Unis, Royaume-Uni et Japon) Snow Bros. Wonderland (PS5) - 28 juillet (États-Unis, Royaume-Uni et Japon) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (PS2)

(PS2) Indigo Prophecy / Fahrenheit (PS2)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

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