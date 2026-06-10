PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en juin 2026 dévoilés, c'est le feu !

La liste des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium en juin 2026





Après un mois de mai bien solide en termes d'ajouts dans les Catalogues des Jeux et des Classiques du PlayStation Plus, les joueurs ont eux accès depuis ce mardi à Destiny 2: Legacy Collection (2025), une version déjà dépassée puisque le dernier bundle regroupant toutes les extensions est aussi paru hier. Il est désormais temps de découvrir toutes les nouveautés de juin et il y a clairement du lourd en vue !

La vedette du mois, c'est Final Fantasy XVI, excellent Action-RPG bien qu'il ait divisé la communauté. Il est bien accompagné par des productions pas si vieilles que ça, ainsi que le rétro Gitaroo Man comme prévu.

Les 8 jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter de la semaine prochaine, le mardi 16 juin.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux

Final Fantasy XVI (PS5)

Sonic X Shadow Generations (PS5, PS4)

Kingdom Come: Deliverance (PS5, PS4)

Life is Strange: Double Exposure (PS5)

Farming Simulator 25 (PS5)

Blades of Fire (PS5)

Black Desert (PS5) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Gitaroo Man (PS2)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

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