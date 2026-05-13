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PlayStation Plus logo 29 03 2022

PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en mai 2026 dévoilés, Rockstar et Ubisoft en vedettes

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Source: PlayStation

Blaster, revolver ou Strayer-Voigt en mains, la prochaine salve de jeux ne manquera clairement pas d'action.

La liste des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium en mai 2026

Après un mois d'avril principalement marqué par les ajouts d'Horizon Zero Dawn et The Crew Motorfest, place aux nouveautés de mai aux Catalogues des Jeux et des Classiques du PlayStation Plus, pour rappel accessibles aux abonnés Extra et/ou Premium. Une fois de plus, la sélection proposera un mélange entre gros AAA et productions plus modestes, avec en têtes d'affiche Red Dead Redemption 2 et Star Wars Outlaws. Les amateurs de titre rétro pourront eux compter sur l'intemporel Time Crisis, converti depuis sa version PS2, incluant les niveaux spéciaux d'origine et des contrôles gyroscopiques pour la visée.

PlayStation Plus Extra Premium mai 2026

Les 8 jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter de la semaine prochaine, le mardi 19 mai.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux

  • Star Wars Outlaws (PS5)
  • Red Dead Redemption 2 (PS4)
  • Bramble: The Mountain King (PS5, PS4)
  • The Thaumaturge (PS5)
  • Flintlock: The Siege of Dawn (PS5)
  • Les Chevaliers de Baphomet – L’ombre des templiers : version optimisée (PS5, PS4)
  • Enotria: The Last Song Standard Edition (PS5)

PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques

  • Time Crisis (PS2)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en mai 2026 dévoilé, c'est du lourd !

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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