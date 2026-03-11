PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en mars 2026 dévoilés, avec un JRPG incontournable d'Atlus

La liste des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium en mars 2026





Il est déjà temps de découvrir quels seront les prochains ajouts Catalogues des Jeux et des Classiques du PlayStation Plus pour les abonnés Extra et Premium. Le niveau en février était élevé, sans doute en raison de l'annonce effectuée au cours du State of Play. Cette fois, ce sera un peu plus calme, bien qu'il y aura tout de même plusieurs titres intéressants, dont Tekken Dark Resurrection en tant que jeu rétro.

Les 9 jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter de la semaine prochaine, le mardi 17 mars.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Astroneer (PS5, PS4)

Blasphemous 2 (PS5, PS4)

EA Sports Madden NFL 26 (PS5)

Lord of the Rings: Return to Moria (PS5)

Metal Eden (PS5)

Persona 5 Royal (PS5, PS4)

Persona 5 Royal – Ultimate Edition (PS4)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Tekken Dark Resurrection (PSP)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

