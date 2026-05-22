PlayStation pourrait enfin afficher le nombre de joueurs actifs sur PS5

Sony semble tester une nouvelle fonctionnalité discrète, mais potentiellement importante pour l’écosystème PlayStation. D’après plusieurs observations relayées ces derniers jours, certains utilisateurs de PS5 auraient accès à un nouveau widget intégré au Welcome hub, l’espace personnalisable de la console. Son objectif serait simple, afficher les jeux les plus joués sur une période donnée, avec des estimations publiques du nombre de joueurs actifs.



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La fonction n’a pas encore été annoncée officiellement par Sony, ce qui impose de rester prudent. Selon les premières captures et les informations relayées par Insider Gaming, le widget proposerait notamment deux entrées principales. La première mettrait en avant un Top 10 des jeux les plus joués dans le pays de l’utilisateur sur les sept derniers jours. La seconde, baptisée Trending Now, indiquerait les titres connaissant une forte progression d’activité, que ce soit en nombre d’heures jouées ou en nombre de parties lancées.

Dans les exemples rapportés, plusieurs mastodontes du jeu service dominent logiquement le classement. Fortnite aurait ainsi dépassé les 14 millions de joueurs sur une semaine, tandis que Grand Theft Auto V, Call of Duty, Apex Legends ou encore Battlefield 6 apparaîtraient aussi parmi les titres les plus fréquentés. Ces données ne correspondraient pas à un nombre de joueurs connectés en temps réel, comme les pics visibles sur Steam, mais plutôt à une mesure hebdomadaire de l’activité.

L’intérêt d’une telle fonction dépasse la simple curiosité statistique. Sur console, les chiffres de fréquentation restent généralement opaques. Les joueurs doivent souvent se contenter de classements de ventes, de tendances du PlayStation Store, de communiqués des éditeurs ou d’estimations externes. Avec un affichage directement intégré à la PS5, Sony pourrait offrir un indicateur plus concret de la vitalité d’un jeu, notamment pour les expériences multijoueur.

La comparaison avec SteamDB vient naturellement, mais elle doit être nuancée. Le service lié à l’écosystème Steam permet de consulter des données bien plus détaillées, avec des joueurs connectés simultanément, des historiques, des pics et des tendances sur de longues périodes. Le système testé par PlayStation paraît beaucoup plus limité à ce stade. Il se concentrerait sur les jeux les plus populaires et sur les tendances régionales, sans permettre de consulter librement les statistiques de n’importe quel titre. Cette limite pourrait réduire l’intérêt du Top 10, car les mêmes jeux risquent d’occuper les premières places semaine après semaine. Les productions massives comme Fortnite, Call of Duty, Minecraft ou Grand Theft Auto V disposent d’une base de joueurs très installée. En revanche, l’onglet Trending Now pourrait devenir plus pertinent pour repérer un retour d’intérêt autour d’un jeu après une mise à jour, une promotion, une saison, un ajout de contenu ou un lancement réussi.

Pour les éditeurs, une telle visibilité pourrait être à double tranchant. Une bonne présence dans ce widget offrirait une vitrine supplémentaire directement sur la console. À l’inverse, l’absence d’un jeu attendu ou une baisse visible d’activité pourrait alimenter les comparaisons, parfois brutales, déjà très fréquentes sur PC avec les données publiques de Steam. Cette transparence peut aider les joueurs, mais elle peut aussi transformer chaque chiffre en argument de guerre de plateformes.

Le point le plus important reste donc le statut de la fonctionnalité. Pour l’instant, il s’agit d’un test, visiblement limité à certains utilisateurs et à certaines régions. Sony pourrait encore modifier l’affichage, la méthodologie, les jeux pris en compte ou même abandonner l’idée avant un déploiement global. Aucune date de lancement n’a été communiquée pour l’Europe.

Si cette nouveauté arrive bien sur toutes les PS5, elle marquerait toutefois une évolution notable dans la manière dont PlayStation présente l’activité de son catalogue. Les joueurs auraient enfin un outil intégré pour mesurer la popularité réelle de certains titres, sans dépendre uniquement des classements de ventes ou des discussions en ligne. Pour les jeux multijoueur, cela pourrait même devenir un critère d’achat important.