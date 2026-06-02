PlayStation précise enfin les prix et périodes de sorties du stick arcade FlexStrike et de son moniteur gaming, les Pulse Elevate ne sont pas oubliés

Ces dernières années, PlayStation a multiplié les initiatives pour étendre son écosystème gaming auprès des joueurs, que ce soit sur ses consoles ou sur PC. Plusieurs accessoires et produits ont ainsi été dévoilés l'an dernier, alors prévus pour 2026 sans plus de précision. En amont de son State of Play de ce mardi soir, nous avons enfin eu de leur nouvelle, soit un bon moyen d'évacuer la question et à priori laisser toute la place aux jeux lors de la présentation.

Les détails du stick d'arcade sans fil FlexStrike





En tête de liste, nous retrouvons le FlexStrike, un stick d'arcade sans fil dévoilé en juillet 2025 et dont l'intérêt premier va être d'accompagner le lancement de MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Oui, sa date de sortie coïncidera avec celle du jeu, à savoir le 6 août 2026. Ses précommandes débuteront à partir du 12 juin, avec un tarif de 199,99 € (199,99 $ / 179,99 £ / 34 980 ¥ avec taxes). C'est certes élevé, mais d'autres modèles comme le Daija de Nacon coûtent encore plus cher. Il faudra bien évidemment voir si les technologies qu'il embarquent justifient un tel prix.

Il sera livré avec une sacoche de transport pouvant être portée sur le dos ou en bandoulière et inclura une connexion filaire en plus du sans fil utilisant la technologie PlayStation Link (4 ms de latence), dont l'adaptateur sera fourni, ainsi qu'une batterie rechargeable intégrée. Notez que la compatibilité avec les PC se fera progressivement après le lancement, de quoi laisser planer un doute si vous ne jouez pas sur PS5. Le PlayStation Blog précise que le joystick est plus court que la moyenne, les touches disposées sur une surface inclinée et la partie inférieure recouverte d'un revêtement antidérapant. Les bagues de restrictions (carrée, circulaire et octogonale) peuvent elles être changées sans outil, avec un cache magnétique.

Vous trouverez ci-dessous une vidéo qui présente le FlexStrike et en vante évidemment les mérites :

Les haut-parleurs Pulse Elevate vont se faire attendre





Viennent ensuite les enceintes Pulse Elevate, introduites en septembre dernier et qui seront elles aussi sans fil. Hélas, pas de prix ni de date précise, mais PlayStation réitère qu'elles seront disponibles cette année. Quelques visuels inédits ont été partagés. Ils iront à merveille avec le troisième et dernier produit du moment...

Les détails du moniteur gaming 27"





Annoncé en novembre dernier durant le SoP Japan, cet écran avec emplacement intégré pour poser et recharger une DualSense n'est malheureusement pas prévu pour l'Europe à l'heure actuelle, seulement attendu aux États-Unis et au Japon le 27 août 2026 au prix de 349,99 $ / 49 980 ¥ (taxes incluses). Pour un tel tarif, les joueurs bénéficieront d'une dalle QHD IPS (2560×1440) disposant du VRR et du HDR, supportant le 120 Hz sur PS5 / PS5 Pro et une fréquence jusqu'à 240 Hz sur PC et Mac, avec plusieurs ports USB 5 Gb/s, entre autres.

Là encore, une vidéo vient mettre en avant ses fonctionnalités et précise bien que Ghost of Yōtei n'est disponible que sur PS5. Avec le revirement de stratégie de Sony Interactive Entertainment quant aux sorties de ses jeux first-party sur PC, ce produit perd un peu de son sens.

Et justement, si Ghost of Yōtei vous intéresse, il est actuellement vendu à seulement 54,99 € chez Cdiscount dans le cadre des Days of Play.