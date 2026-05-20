PlayStation State of Play : une grosse présentation à l'horizon, Marvel's Wolverine sera là !

Date et heure du prochain State of Play





La période estivale approche et avec elle de nombreux évènements vidéoludiques qui vont mettre en lumière les futures productions de l'industrie. Comme l'an dernier, Sony Interactive Entertainment va donc diffuser un State of Play très prochainement et s'y prend en avance pour ne le faire savoir. Sortez vos agendas et prévoyez d'être devant votre écran le mardi 2 juin à 23h00 pour suivre les annonces en direct. Après l'excellente édition de février, la prochaine durera elle aussi plus de 60 minutes. Autant dire qu'il devrait y avoir largement de quoi faire.

Un héros Marvel, et quoi d'autre ?





La vedette de ce State of Play, ce sera Marvel's Wolverine, dont la présence a été officialisée. Attendue le 15 septembre, l'aventure de Logan signée Insomniac Games n'a jusqu'à présent eu droit qu'à une seule véritable bande-annonce. Tous les regards vont donc être fixés sur l'évènement pour en apprendre davantage, notamment en ce qui concerne les affrontements brutaux et sanguinaires qui ont été promis.

Fait intéressant, c'est ce même jour que sera lancée la Saison 2 de Marathon, donc nous pouvons nous attendre à ce que l'extraction shooter de Bungie soit mentionné. Avec plusieurs équipes encore non présentées, MARVEL Tōkon: Fighting Souls a aussi des chances d'être présent. Pour le reste, les éditeurs tiers seront sans doute les plus présents, mais croisons les doigts pour enfin avoir des nouvelles d'Intergalactic: The Heretic Prophet, bien que sa sortie soit encore lointaine.

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