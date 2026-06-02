PlayStation State of Play : suivez la conférence en notre compagnie (ReStream)

Ce mardi soir, PlayStation donne rendez-vous aux joueurs pour un nouveau State of Play qui va lancer sérieusement la période estivale des conférences et des annonces. La présentation officielle débutera à 23h00 et devrait durer plus de 60 minutes, avec un programme attendu du côté de la PS5, des studios internes et des éditeurs tiers.

Avant cela, nous vous donnons rendez-vous dès 22h30 pour suivre l’évènement en direct avec nous, dans une nouvelle soirée ReStream consacrée aux annonces de Sony Interactive Entertainment. L’idée est simple, regarder la conférence ensemble, réagir aux annonces en temps réel, commenter les surprises et prendre le temps de décrypter les images juste après la diffusion.

Ce State of Play sera forcément très surveillé, notamment grâce à la présence confirmée de Marvel’s Wolverine. Le jeu d’Insomniac Games reste encore assez discret depuis sa première vraie bande-annonce, et beaucoup de joueurs espèrent découvrir enfin du gameplay, de nouvelles séquences d’action et peut-être des précisions sur son ambiance, son rythme et son système de combat.

D’autres productions pourraient aussi profiter de cette prise de parole. Marathon, dont la Saison 2 doit être lancée ce même jour, semble être un candidat naturel pour apparaître dans la conférence. MARVEL Tōkon Fighting Souls pourrait également se montrer, tandis que certains espèrent encore obtenir des nouvelles d’Intergalactic The Heretic Prophet, le projet de Naughty Dog qui reste entouré de nombreuses interrogations.

Comme toujours avec ce type d’évènement, une part importante de l’intérêt se trouve aussi dans les annonces inattendues. Jeux tiers, mises à jour, dates de sortie, nouvelles bandes-annonces ou séquences de gameplay, PlayStation a largement de quoi occuper plus d’une heure de présentation. Le timing est également stratégique, puisque le State of Play arrive en pleine période du Summer Game Fest, un moment où les éditeurs cherchent à capter l’attention des joueurs.

Notre ReStream sera donc l’occasion de vivre la conférence dans une ambiance plus directe, avec les réactions d’Eric de Brocart et de DrJVTek, mais aussi avec vos avis dans le chat. Les annonces seront suivies, commentées et replacées dans le contexte actuel de la PS5, des exclusivités, des jeux multiplateformes et de la stratégie globale de PlayStation.

Rendez-vous ce soir dès 22h30 sur la chaîne YouTube de GAMERGEN pour le ReStream du State of Play. La conférence officielle commencera à 23h00, mais nous vous attendrons avant le lancement pour faire le point sur les attentes, les rumeurs, les jeux probables et les surprises que cette soirée pourrait réserver.