PlayStation State of Play : une très longue présentation à suivre ce jeudi, il y en aura pour tout le monde

Date et heure du prochain State of Play





Alors que nous venons juste d'assister à un Nintendo Direct Partner Showcase, qui a donc servi à mettre en avant de nombreux jeux d'éditeurs tiers, cette nouvelle semaine nous apporte un State of Play du côté de Sony Interactive Entertainment, ce jeudi 12 février à 23h00. Bien que nous ne sachions pas concrètement à quoi nous attendre en dehors de jeux PS5, sa durée a de quoi intriguer, car il nous est promis plus de 60 minutes d'actualité, gameplay et annonces ! Oui, ce sera le plus long jamais diffusé. Outre les développeurs tiers et les indépendants, certains titres des PlayStation Studios seront au rendez-vous.

De nombreux projets bientôt présentés ?





La dernière édition à proprement parler était celle de septembre 2025 et avait notamment dévoilé une bande-annonce sensationnelle de Marvel's Wolverine. Sa sortie n'étant prévue qu'en fin d'année, il vaut mieux ne pas l'attendre cette fois. Nous avions également eu droit à une édition spéciale Japon en novembre, avec par exemple la présence de MARVEL Tōkon: Fighting Souls et l'annonce d'un modèle de PS5 moins cher exclusif à l'Archipel (uniquement en langue japonaise).

À quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, à Marathon pour commencer. L'extraction shooter de Bungie est le prochain gros jeu live service des PlayStation Studios et Bungie doit notamment communiquer au sujet de la bêta ouverte, c'est donc le moment idéal pour toucher un maximum de joueurs. Un nouvel aperçu de Saros, qui arrivera lui aussi assez rapidement, serait également logique. Est-ce que Ghost of Yōtei Legends sera d'ores et déjà détaillé, lui qui doit sortir cette année ? Nous pourrions aussi avoir des nouvelles de 4:LOOP, dévoilé lors des Game Awards.

Comme par hasard, Hideo Kojima a posté juste avant l'annonce une photo montrant qu'il est en train d'éditer une bande-annonce. Cela semble assez juste à seulement quelques jours de l'évènement, mais pourquoi pas ? Le portage PC de Death Stranding 2: On the Beach pourrait bien être officialisé et daté à cette occasion.

Du côté des tiers, l'annonce du troisième épisode du remake de Final Fantasy VII est attendue par beaucoup, mais nous voyons mal Square Enix l'effectuer avant que tout le monde ait pu profiter de FFVII Rebirth, maintenant que les vannes du multiplateforme sont ouvertes. Même chiffre, mais univers bien différent, 007 First Light a déjà bénéficié d'un SoP dédié l'été dernier, alors lui accorder quelques minutes pour titiller les joueurs semble une évidence. Concernant Capcom, Resident Evil Requiem et PRAGMATA ont été suffisamment vus récemment, mais ce n'est pas le cas d'Onimusha: Way of the Sword, alors pourquoi pas lui cette fois ?

N'hésitez pas à partager vos attentes en commentaires. Actuellement, vous pouvez précommander Marathon sur PC à partir de 35,99 € chez Gamesplanet.

