PlayStation Store : la boutique en ligne des PS3 et PSVita va fermer, quid des contenus achetés ?

Le répit touche à sa fin





Sony Interactive Entertainment vient officiellement d'annoncer la mort du support physique sur les consoles PlayStation, mais ce n'est malheureusement pas la seule mauvaise nouvelle de la journée. Cela devait finir par arriver, le PlayStation Store des PS3 et PSVita va définitivement tirer sa révérence, lui qui n'était déjà plus accessible que via ces appareils. Bon, ce n'est pas la première fois qu'une telle annonce tombe, puisque nous apprenions déjà cela en mars 2021. Les joueurs n'avaient pas apprécié à l'époque, forçant SIE à revenir sur sa décision en laissant la boutique ouverte sur ces plateformes. Ce n'était donc que partie remise et, cinq ans après, le couperet tombe à nouveau. Il ne pouvait pas y avoir de meilleure preuve pour montrer que la mort du format physique laisse la porte ouverte à un contrôle total des modes et temporalités de consommation, sans même aborder le sujet de la préservation.

Là encore, c'est Sid Shuman qui se fait oiseau de mauvais augure en présentant ce qui nous attend via le PlayStation Blog. Cette fermeture se fera en plusieurs étapes et, en ce qui nous concerne, elle surviendra en juillet 2027, soit dans un an. Quant à la principale raison évoquée, elle fait surtout office de bon prétexte...

Après près de deux décennies de maintenance de la génération de consoles PS3, nous voulions vous annoncer que nous fermerons le PlayStation Store sur PS3 ainsi que sur PS Vita. Le PlayStation Store sur PS3 fermera dans plusieurs régions dès cette année, suivi par la fermeture du PlayStation Store pour PS3 et PS Vita dans le monde entier l'année prochaine. Cela signifie que vous ne pourrez plus acheter de nouveau contenu après la fermeture du PlayStation Store sur ces plateformes. Afin de faciliter la transition, les joueurs pourront continuer de télécharger le contenu qu'ils ont acheté, même après la date de fermeture, dans un avenir proche. Tandis que le PlayStation Store continue d'évoluer afin de supporter les systèmes de commerce moderne, y compris les standards de traitement des paiements, la PS3 et la PS Vita ne seront plus capables de supporter ces mises à jour au standard requis. C'est pour cela que nous devrons fermer le PlayStation Store sur ces plateformes selon le calendrier suivant : Mexique, Honduras, Nicaragua : Le PlayStation Store sur PS3 fermera à partir d'août 2026.

Reste de l'Amérique latine et Moyen-Orient : Le PlayStation Store fermera à partir de fin 2026.

Dans tous les autres pays, le PlayStation Store sur PS3 et PS Vita fermera en juillet 2027. Nous savons que cette nouvelle peut être décevante pour tous les joueurs PS3 et PS Vita pour qui cette génération de consoles tient une place particulière dans leur cœur. La PS3 et la PS Vita représentent une époque importante de l'histoire de PlayStation, et ce n'était pas une décision facile à prendre. Tandis que nous continuons d'améliorer l'expérience PlayStation sur les plateformes plus récentes, qu'utilise la majorité de nos joueurs aujourd'hui, nous avons décidé de dédier plus de ressources dans le but d'offrir les meilleures expériences de jeu possible sur ces plateformes tandis que nous nous tournons vers l'avenir. À tous nos incroyables joueurs, nous tenions à vous présenter nos plus sincères remerciements pour votre passion et votre soutien continu, qui nous aident à faire de PlayStation ce que la marque est aujourd'hui. Nous sommes enthousiastes quant à ce que l'avenir nous réserve tandis que nous continuons de repousser les limites du jeu. Nous avons hâte que vous nous rejoigniez dans cette aventure tandis que nous explorons de nouveaux univers de jeu et de nouvelles aventures qui doivent encore voir le jour.

Des craintes légitimes quant à l'accès au contenu





Il est bien précisé que nos achats resteront accessibles, mais jusqu'à quand ? En effet, Sony a récemment annoncé qu'au 1er septembre 2026, plus de 550 films achetés sur sa plateforme deviendront inaccessibles et seront carrément supprimés de la bibliothèque des consommateurs suite au non-renouvellement de son accord avec Studio Canal. À partir de là, rien ne garantit que nos jeux et DLC soient à l'abri. Oui, c'est merveilleux le tout numérique !