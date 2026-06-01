Pokémon annonce 30ᵉ Anniversaire, une extension brillante pour les 30 ans du JCC

Trente ans après ses débuts, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon s’apprête à célébrer son histoire avec une extension pensée comme un hommage à plusieurs décennies de collections, de parties et de souvenirs. The Pokémon Company International a officiellement levé le voile sur 30ᵉ Anniversaire, une nouvelle extension du JCC Pokémon attendue dans les magasins participants du monde entier à partir du 16 septembre 2026.

Cette annonce s’inscrit dans les célébrations des 30 ans de Pokémon, une licence apparue au Japon en 1996 et devenue l’une des marques majeures du divertissement familial. Le JCC Pokémon occupe une place particulière dans cette histoire, puisqu’il a accompagné plusieurs générations de joueurs et de collectionneurs, avec des cartes devenues parfois de véritables objets recherchés.

Pour marquer cette étape, 30ᵉ Anniversaire sera la première extension du JCC Pokémon à bénéficier d’un lancement mondial simultané sur les marchés participants. The Pokémon Company International précise toutefois que l’heure exacte de disponibilité pourra varier selon les pays et les régions. D’autres produits liés à cette extension seront ensuite proposés tout au long de l’année.

Le contenu de l’extension veut clairement jouer sur deux tableaux. D’un côté, les fans retrouveront des cartes classiques issues de l’histoire du jeu. De l’autre, 30ᵉ Anniversaire introduira de nouvelles créations pensées pour regarder vers l’avenir du JCC Pokémon.

Toutes les cartes de l’extension seront brillantes, un choix qui devrait immédiatement parler aux collectionneurs. Chaque booster contiendra cinq cartes brillantes, une Énergie de base brillante et une carte à code pour le JCC Pokémon Live. L’extension marquera également le retour de 30 cartes Pokémon classiques, sélectionnées pour retracer plusieurs périodes importantes du jeu. Ces cartes bénéficieront d’un nouvel effet brillant.

La nouveauté la plus notable vient toutefois de l’arrivée d’une nouvelle rareté de carte, baptisée « futuriste rare ». Ces cartes proposeront des illustrations aux couleurs vives signées par l’artiste japonais YOSHIROTTEN. Chaque carte de cette catégorie représentera un Pokémon avec une approche visuelle tournée vers l’idée d’un avenir encore inconnu.

Pikachu aura également une place centrale dans cette extension anniversaire. Chaque booster 30ᵉ Anniversaire contiendra l’une des 30 cartes brillantes exclusives consacrées à la mascotte de la licence. Particularité intéressante, chacune de ces cartes sera illustrée par un artiste différent, ce qui devrait donner à cette série une identité visuelle variée et probablement très suivie par les collectionneurs.

D’autres nouvelles cartes mettront en scène plusieurs Pokémon à différents moments de la journée ou de la nuit. Cette approche pourrait permettre de proposer des illustrations plus narratives, avec des ambiances distinctes selon les créatures représentées et les situations choisies.

À noter cependant que les cartes classiques incluses dans les boosters 30ᵉ Anniversaire ne seront pas autorisées dans le format Standard. Elles pourront en revanche être utilisées dans les formats qui acceptent les versions d’origine de ces cartes, une précision importante pour les joueurs qui suivent la dimension compétitive du JCC Pokémon.

Une nouvelle bande-annonce permet déjà de découvrir un premier aperçu des cartes incluses dans 30ᵉ Anniversaire. Elle est disponible sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon, tandis que davantage d’informations seront partagées progressivement sur Pokemon.fr et Pokemon.fr/JCC.

Avec 30ᵉ Anniversaire, The Pokémon Company International semble vouloir proposer une extension à la fois commémorative et tournée vers l’avenir, capable de parler aux joueurs actuels comme aux collectionneurs attachés aux premières années du JCC Pokémon. Le rendez-vous est fixé au 16 septembre 2026 pour découvrir cette extension dans les magasins participants.