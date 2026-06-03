Pokémon Champions arrive très prochainement sur mobiles, les Talents de Méga-Raichu dévoilés

Le jeu compétitif Pokémon bientôt accessible sans console





Cela va bientôt faire deux mois que Pokémon Champions a été lancé sur Switch et Switch 2, désormais utilisé lors des VGC et actuellement en plein dans sa Saison M-2. Eh bien, c'est à l'issue de celle-ci que l'écosystème va comme prévu s'agrandir puisque les versions mobiles pour iOS et Android viennent enfin d'être datées. Ce sera pour le 17 juin, soit dans deux semaines, et il est possible de s'y préinscrire. Bien évidemment, le jeu cross-platform sera possible entre tous les utilisateurs.

Une nouvelle distribution et des détails stratégiques





Afin de célébrer cette occasion, un Raichu sera distribué, de même que ses deux Méga-Gemmes, la Raichuïte X et la Raichuïte Y, et ce jusqu'au mercredi 2 septembre 2026 à 3h49. Puisque ces deux Méga-Évolutions ont fait leur début dans Légendes Pokémon : Z-A par l'intermédiaire du DLC Méga-Dimension, nous ne connaissions pas leurs Talents jusqu'à présent. Les voici :

Méga-Raichu X - Créa-Élec : créé un champ électrifié pendant 5 tours quand il entre sur le terrain. Quand un champ électrifié est actif, la puissance des capacités de type Électrik des Pokémon au sol augmente de 30 % et ces derniers ne peuvent pas s'endormir.

: créé un champ électrifié pendant 5 tours quand il entre sur le terrain. Quand un champ électrifié est actif, la puissance des capacités de type Électrik des Pokémon au sol augmente de 30 % et ces derniers ne peuvent pas s'endormir. Méga-Raichu Y - Annule Garde : permet à toutes les capacités utilisées par ou ciblant ce Pokémon de réussir à coup sûr.

Légendes Pokémon : Z-A est actuellement vendu 51,27 € chez Cdiscount dans sa Nintendo Switch 2 Edition.

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