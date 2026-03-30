Pokémon Champions date l'ouverture de son arène sur Switch, introduit de nouveaux Talents et précise ses tarifs

Une disponibilité imminente





Lors du Pokémon day il y a déjà près d'un mois, nous avions appris que la sortie de Pokémon Champions s'effectuerait au mois d'avril, du moins sur Switch puisque la version mobile (iOS, Android) est prévue pour plus tard dans l'année. Des détails sur les transferts et divers éléments de monétisation pas forcément réjouissants avaient également été dévoilés dans la foulée, avec une introduction de divers PNJ inédits liés à l'Arène de Combat servant de théâtre à nos confrontations.

Ces derniers jours, The Pokémon Company revient à la charge et a enfin donné enfin une date concrète au projet. Ce sera donc le mercredi 8 avril 2026 que Pokémon Champions sera disponible sur l'eShop. Au lancement, une mise à jour gratuite à destination de la Switch 2 sera proposée, améliorant les performances graphiques.

Un tour d'horizon du fonctionnement de Pokémon Champions





Afin d'accompagner cette bonne nouvelle, une bande-annonce overview fait donc le tour du contenu et des fonctionnalités qui seront proposés d'ici quelques jours à l'ensemble des joueurs. Pour commencer, il faudra évidemment des Pokémon pour s'affronter, avec deux choix possibles s'offrant alors : les importer depuis Pokémon HOME (s'ils sont compatibles) ou passer par le Ranch de Recrutement pour en obtenir un temporairement à raison d’un par jour via une sélection aléatoire (de là à parler de gacha, il n'y a qu'un pas).

Détail important, avant les combats (en Solo ou Duo), l'ensemble de l'équipe adverse sera visible, sans les objets tenus, permettant de planifier un minimum une stratégie en sélectionnant quatre créatures sur les six déjà réunies. Nous avons également un aperçu des différentes interfaces, de la manière d'entraîner nos compagnons grâce aux Points de Victoire (PdV) ou d'en recruter de façon permanente. Et évidemment, il y aura une boutique avec de nombreux objets utiles en combat, qui nécessiteront de farmer pour se les offrir, ainsi que des éléments plus cosmétiques. Oui, les musiques ne seront clairement pas données !

Kalos a d'incroyables Talents !





La Méga-Évolution va continuer d'être au cœur de l'actualité avec cette plateforme, puisque trois des formes introduites avec Légendes Pokémon : Z-A sont à nouveau sous le feu des projecteurs. En effet, dans ce dernier, les Talents sont aux abonnés absents, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont été mis de côté ailleurs. Nous découvrons donc à présent ceux de Méga-Méganium, Méga-Roitiflam et Méga-Aligatueur, qui feront pour certains leur début dans Pokémon Champions !

Méga-Soleil - Méga-Méganium peut utiliser ses capacités comme si le soleil brillait, même si ce n’est pas le cas.

- Méga-Méganium peut utiliser ses capacités comme si le soleil brillait, même si ce n’est pas le cas. Brise Moule - Méga-Roitiflam peut utiliser ses capacités en ignorant le talent des adversaires.

- Méga-Roitiflam peut utiliser ses capacités en ignorant le talent des adversaires. Peau Draconique - Les capacités de type Normal de Méga-Aligatueur prennent le type Dragon et leur puissance est multipliée par 1,2.

La nouvelle plateforme du VGC





Notez que Pokémon Champions sera utilisé dans le milieu compétitif à partir des Play! Pokémon aux Championnats Régionaux d'Indianapolis se tenant du 29 au 31 mai, laissant peu de temps aux compétiteurs pour se préparer. Des compétitions en ligne seront également proposées, à priori en parallèle comme montré dans la vidéo.

Un point sur la monétisation





Comme déjà évoqué par le passé, Pokémon Champions sera gratuit, mais ne va évidemment pas manquer d'opportunités de faire passer les joueurs à la caisse. Cela commencera avec un Lot de Départ vendu 980 ¥, comme indiqué sur le site officiel japonais. Le Passe de Combat Premium coûtera de son côté 1 400 ¥ chaque saison, tandis que l'abonnement sera facturé 700 ¥ par mois ou 7 000 ¥ par an. Il y a fort à parier que le passage d'une devise à une autre ne sera pas à notre avantage.

Légendes Pokémon : Z-A est de son côté actuellement vendu 51,49 € chez Cdiscount dans sa Nintendo Switch 2 Edition.

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