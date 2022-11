Pokémon Écarlate et Violet : une nouvelle bande-annonce en approche pour en savoir plus avant la sortie

Le lancement de Pokémon Écarlate et Violet approche à grands pas et la communication de The Pokémon Company se poursuit tranquillement, alors que des leaks ont surgi sur la Toile, prenez garde ! Ce week-end, nous avons ainsi découvert Mordudor, une étrange petite créature avide de pièces et qui possède deux formes, dont l'une ne pourra être obtenue que via Pokémon GO. Le mois dernier, ce sont Toutombe et Ampibidou qui avaient eu droit à d'originales présentations. Si vous attendiez une vidéo un peu plus dodue à vous mettre sous la dent, ça tombe bien, puisque c'est au menu de la semaine.

Pas plus tard que ce mardi 8 novembre à 15h00, nous pourrons découvrir une bande-annonce inédite qui devrait une fois de plus nous dévoiler quelques mystères nous attendant à Paldea. Qui sait, peut-être que les deuxièmes stades des starters seront à minima teasés comme ce fut le cas pour Légendes Pokémon : Arceus dans son dernier aperçu avant qu'il sorte, car le choix reste difficile sans savoir à quoi s'attendre... Pour ne pas changer, les Japonais auront droit juste avant à un live Pokémon Watch Party et nous rajouterons le trailer et tous les détails communiqués à cet article par la suite.

La sortie de Pokémon Écarlate et Violet, c'est le 18 novembre sur Switch et vous pouvez toujours précommander votre exemplaire au prix de 44,99 € sur Amazon.

