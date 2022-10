Pokémon Écarlate et Violet : une nouvelle Championne d'arène teasée en amont de la diffusion d'un trailer inédit

The Pokémon Company et Game Freak passent à la vitesse supérieure du côté de la promotion de Pokémon Écarlate et Violet. En effet, nous avons eu la présentation de Taupikeau pour les derniers jours de septembre et pas moins de 14 minutes de gameplay avec quelques nouvelles informations la semaine dernière, dont Farigiraf, la Machine à CT et les pique-niques. Eh bien, si comme nous vous trouviez que c'était assez léger, bonne nouvelle, des détails supplémentaires sur les jeux vont nous être communiqués dès demain !

C'est ce mercredi 12 octobre à 15h00 qu'une nouvelle vidéo de Pokémon Écarlate et Violet va être diffusée sur la Toile. Mieux encore, le compte japonais a un peu précisé le contenu auquel il faut nous attendre avec un visuel teasant l'une des nouvelles Championnes d'arène appelée Nanjamo, apparemment très populaire à Paldea et qui a donc son propre show. L'ombre de cette dernière n'est pas sans faire penser à Uta de One Piece Film RED ou Inezia en 5G avec ce qui ressemble à un manteau ample. Elle porterait également une sorte de serre-tête la faisant ressembler à une souris comme Vikala de Granblue Fantasy. Nous pouvons donc nous attendre à ce que le Pokémon ressemblant à ce rongeur, aperçu sur la mini-carte de la vidéo occidentale de la semaine dernière soit introduit officiellement demain. Bref, wait & see.

Pokémon Écarlate et Violet sont attendus le 18 novembre sur Switch et vous pouvez les précommander sur Amazon au prix de 44,99 €.

Lire aussi : Pokémon Écarlate et Violet : Team Star, fonctionnement des arènes, quête des Épices Secrètes, retour des Dominants et Switch OLED collector !