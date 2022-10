Pokémon Écarlate et Violet : un teasing vidéo nous donne rendez-vous ce mardi pour nous parler de spectres

Pokémon Écarlate et Violet ont pris une petite pause la semaine dernière en termes de nouveautés dévoilées (bien qu'il y ait des previews chez certains médias), mais ce n'était que pour mieux revenir cette semaine avec là encore une manière originale de divulguer des détails inédits. Après les visuels énigmatiques et le found footage pour Tag-Tag, le faux webinaire pour Taupikeau et les « lives » de l'influence Mashynn ayant mené à la révélation d'Ampibidou, quoi de neuf cette fois ?

Eh bien, The Pokémon Company se met aux shorts. Non, pas la tenue, mais le format que tente d'imposer YouTube depuis quelques mois et qui est avant tout destiné aux mobiles. La vidéo met donc en scène une jeune femme en train de tourner une vidéo à Paldea et qui se demande s'il y a des Pokémon de type Spectre, tombant nez à nez avec un Ectoplasma. Évidemment, ce n'est là que le sommet de l'iceberg, puisque nous avons rendez-vous ce mardi à 15h00 pour une mystérieuse vidéo qui devrait à minima poursuivre cette séquence et sans doute nous révéler une créature inédite de ce même type. Avec Halloween qui approche, le timing a parfaitement été choisi.

La date de sortie de Pokémon Écarlate et Violet est pour rappel fixée au 18 novembre sur Switch et vous pouvez les précommander sur Amazon au prix de 44,99 €.

