Pokémon Pokopia : un Pass d'extension et une mise à jour 2.0 pour prolonger le plaisir

Du contenu inédit en approche pour Pokopia





Nous n'attendions pas spécialement de nouvelles de la licence Pokémon durant le dernier Nintendo Direct, Pokémon Vents et Vagues étant après tout loin de sortir. Pourtant, c'est le phénomène de ce début d'année qui a eu droit à un coup de projecteur, le bien nommé Pokémon Pokopia. Fort de plus de 2,2 millions d'unités écoulées seulement quatre jours après sa sortie (dont un million rien qu'au Japon), ce qui est vraiment pas mal sur Switch 2, le Minecraft-like d'Omega Force et Game Freak n'a clairement pas dit son dernier mot et va bénéficier d'un suivi jusqu'en 2027 comme annoncé au cours de la présentation.

Premiers détails du patch 2.0





Notre avatar Métamorph va ainsi piquer une tête et s'aventurer sous les flots à partir du mois d'août et l'arrivée de la mise à jour 2.0, qui ajoutera la capacité Plongée nécessitant d'avoir terminé la quête Un environnement plus agréable à Grisemer, de pouvoir sauter et connaître Surf. Les nouveaux environnements sous-marins seront accessibles à tous et la vidéo nous montre qu'il sera même possible de planter de l'herbe, de bâtir diverses structures et donc de concevoir des villes sous l'eau.

Du contenu payant également en approche





Mais ce n'est pas tout, puisqu'un Pass d'extension a aussi été officialisé, d'ores et déjà disponible à l'achat sur l'eShop contre 34,99 €. Oui, cela fait cher si vous optez pour le tout numérique puisqu'avec le jeu, l'ensemble s'élève à 104,98 €. Notez que Manaphy est teasé à la toute fin de la séquence.

Pass d'extension Partie 1 : Fonds-Bulleux (août 2026) - Découvrez une ville sous-marine où vous trouverez de nouveaux Pokémon à rencontrer, de nouveaux meubles, et des tenues inédites.

- Découvrez une ville sous-marine où vous trouverez de nouveaux Pokémon à rencontrer, de nouveaux meubles, et des tenues inédites. Partie 2 : Nouvelles fonctionnalités (fin 2026) - La partie 2 ne contient pas de nouvelle ville.

- La partie 2 ne contient pas de nouvelle ville. Partie 3 : Nouvelle ville - (2027). Bonus d'achat

30 lingots de Poké Métal rare (code à récupérer jusqu'au 31 août 2027 et valide jusqu'au 30 septembre 2027, objets à récupérer par Cadeaux Mystère).

Recette du motif Métamorph à gogo pour les blocs et le papier peint (dans Contenu téléchargeable dès l'achat).

Actuellement, Pokémon Pokopia est vendu 58,95 € chez Cdiscount.

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