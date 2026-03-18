Pokémon Pokopia : une mise à jour 1.0.2 disponible, quoi de neuf docteur ?

Une mise à jour 1.0.2 pour corriger les problèmes les plus gênants





Nintendo annonce le déploiement de la mise à jour 1.0.2 de Pokémon Pokopia sur Nintendo Switch 2, elle corrige plusieurs bugs qui pouvaient bloquer la progression des joueurs. Certains problèmes identifiés concernaient des quêtes spécifiques où la logique de progression devenait difficile à comprendre, notamment lorsque des éléments du décor étaient modifiés par les joueurs. Ces situations pouvaient créer une confusion dans les objectifs à accomplir, ralentissant l’aventure.

Avec ce patch, les développeurs ont ajusté ces mécaniques pour rendre les quêtes plus lisibles et éviter toute impasse involontaire, améliorant ainsi le confort global de jeu.

Des bugs de progression corrigés dans plusieurs zones clés





La mise à jour 1.0.2 s’attaque également à plusieurs bugs critiques liés aux quêtes et aux événements du jeu. Par exemple, certaines missions dans des zones comme Withered Wasteland, Bleak Beach ou Rocky Ridges pouvaient devenir impossibles à terminer à cause de conditions spécifiques ou d’actions réalisées dans un certain ordre. Ces situations empêchaient parfois des personnages clés d’apparaître ou d’interagir correctement, bloquant totalement la progression.

Parmi les corrections importantes, nous retrouvons notamment des problèmes liés à des personnages inaccessibles, des événements qui ne se déclenchaient pas ou encore des séquences de jeu empêchant la réparation d’éléments essentiels comme un pont. La mise à jour corrige également une erreur dans le Pokédex, où le type de Spinarak était affiché de manière incorrecte, un détail mineur mais important pour les joueurs attentifs.

Une expérience plus stable en attendant de nouvelles améliorations





Avec cette mise à jour, Pokémon Pokopia gagne en stabilité et en clarté, offrant une progression plus fluide et moins frustrante pour les joueurs. Nintendo précise que d’autres problèmes sont encore en cours d’investigation, ce qui laisse entendre que de nouvelles mises à jour pourraient arriver prochainement pour continuer à améliorer l’expérience.

En corrigeant ces bugs bloquants et en ajustant certaines mécaniques, la version 1.0.2 marque une étape importante dans le suivi du jeu. Les développeurs veulent proposer une aventure plus accessible et mieux équilibrée sur le long terme. En outre, vous pouvez lire le changelog complet en page deux de cet article.

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