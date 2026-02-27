Pokémon Vents et Vagues : la 10G s'annonce paradisiaque sur Switch 2, mais va prendre son temps pour voir le jour !

Game Freak contre vents et marées





Nous sommes le 27 février et la licence Pokémon a donc fêté ses 30 ans, notamment avec la diffusion d'un Pokémon Presents comme il est de coutume. Pour clôturer cette présentation, The Pokémon Company a évidemment dévoilé ce que tous les fans attendaient, à savoir les principaux jeux qui marqueront le top départ de la Dixième Génération, quatre ans après la révélation de Pokémon Écarlate et Violet.

Si les leaks avaient déjà vendu la mèche sur certains détails, il y a tout de même de quoi être surpris par ce duo baptisé Pokémon Vents et Pokémon Vagues, à commencer par leur période de sortie. Cette fois, Game Freak n'est pas pressé par le temps et ce n'est pas en cette année du 30e anniversaire que nous pourrons y jouer, mais en 2027, exclusivement sur Switch 2.

Une première bande-annonce paradisiaque





La partie cinématique de la vidéo joue tout d'abord sur la nostalgie d'une manière originale en présentant un carnet à dessin, avec des illustrations de chaque génération centrées sur Pikachu, ainsi que quelques éléments et Pokémon des différentes régions.

Pour ce qui est de Pokémon Vents et Vagues à proprement parler, il n'y a pas à dire, nous constatons directement une nette amélioration visuelle, même si nous sommes encore loin de ce qui se fait ailleurs. Ce nouveau monde ouvert nous transportera dans un Archipel où la nature semble prépondérante et les installations humaines conçues pour s'y intégrer en harmonie. Un centre Pokémon avec une boutique lui étant accolée est d'ailleurs visible, présent à l'extérieur à l'instar des « stations-service » de Paldea. Espérons tout de même que Game Freak propose également des intérieurs sans transition cette fois... que nous puissions comme à l'époque visiter les diverses maisons présentes dans le décor.

Du côté des biomes, nous avons déjà une bonne variété, ce qui est prometteur. D'ailleurs, il sera possible d'aller piquer une tête, l'accent étant mis sur des environnements sous-marins peuplés de Pokémon. Autre détail qui ne passe pas inaperçu, les nouveaux avatars masculin et féminin sont équipés d'une sorte de planche qui rappelle un peu l'hoverboard de Retour vers le Futur. Nous pouvons déjà deviner que cet accessoire servira à se déplacer, reste à voir quel rôle nos compagnons joueront là-dedans.

De sublimes îles balayées par les vents et bercées par les vagues vous attendent dans le vaste monde ouvert de ces titres inédits. Les Pokémon y vivent en harmonie avec l'environnement luxuriant de la région et y ont même développé des écosystèmes uniques. Une aventure unique et inédite s'offre à vous ! Durant ce périple, vous devrez faire équipe avec toutes sortes de Pokémon pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur votre chemin et braver les éléments.

Les trois premiers Pokémon de la 10G et de nouveaux Pikachu





Enfin, nous avons donc pu découvrir directement en jeu les trois nouveaux starters qui ne vont pas révolutionner la formule et qu'il va falloir apprendre à apprécier (ou non). En effet, ces créatures ont des designs qui vont forcément diviser. Entre Broussatif que nous croirions sorti d'Angry Birds, Caloulou qui fait office de petit chien peu inspiré et Ogéko qui s'inscrit dans la lignée de Larméléon et Grenousse, il n'y a pas de quoi sauter au plafond pour le moment.

Deux Pikachu au look qui fait mouche ont également été introduits, Tornachu et Pikaflo (et Oli), chacun représentant l'une des deux versions.

Il va sans doute falloir se montrer patient avant d'avoir plus de détails concernant Pokémon Vents et Vagues, mais il y a de quoi être positivement intrigué pour le moment. Des visuels et détails sur nos nouveaux compagnons sont à retrouver en pages suivantes.

