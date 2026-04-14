Pragmata : les notes de la presse française

Une presse française conquise par l’expérience





Pragmata réalise une entrée remarquée avec des notes solides, dont un impressionnant 18/20 sur JeuxVideo.com. Globalement, les médias s’accordent à dire que Capcom livre une expérience intense, maîtrisée et particulièrement efficace, malgré quelques concessions. La plupart des critiques mettent en avant un jeu “ramassé”, qui privilégie l’intensité à la démesure. Une approche assumée qui séduit, notamment grâce à une aventure dense, spectaculaire et émotionnelle, portée par le duo Hugh et Diana.

Un gameplay salué comme la grande réussite





Le point fort de Pragmata fait l’unanimité, son gameplay hybride mêlant action et hacking. Gamekult évoque ainsi un titre “premier de la classe” côté gameplay, capable de se renouveler constamment et de maintenir l’intérêt du début à la fin. JeuxActu insiste sur la dualité entre les deux protagonistes, véritable cœur du système de jeu. Les affrontements deviennent alors nerveux, stratégiques et particulièrement stimulants, avec une combinaison réussie entre mobilité et réflexion.

Millenium parle même d’une démonstration du savoir-faire de Capcom, soulignant un concept original parfaitement exécuté. De son côté, Gameblog met en avant un gameplay rafraîchissant et accessible, capable de séduire un large public. Malgré ces éloges, certains médias notent une légère répétitivité sur la durée ou encore un manque de challenge sur certains combats, des éléments qui n’entachent toutefois pas la qualité globale de l’expérience.

Une réussite globale malgré quelques limites





Si le gameplay brille, le scénario divise davantage. Plusieurs critiques évoquent une histoire assez classique, parfois convenue, même si la relation entre Hugh et Diana parvient à créer des moments touchants. Le level design, jugé parfois trop simple, ou certaines structures répétitives sont également mentionnés. Pourtant, ces défauts restent largement compensés par les qualités du jeu, notamment son rythme, ses idées et son efficacité globale.

Pragmata s’impose ainsi comme une réussite majeure pour Capcom, une nouvelle licence audacieuse qui démontre que l’innovation et le plaisir de jeu peuvent encore surprendre. Vous l'aurez compris, la presse française valide largement cette aventure aussi courte qu’intense, qui marque les esprits dès sa première sortie.