PRAGMATA : la nouvelle licence de Capcom franchit déjà les 2 millions de joueurs

La nouvelle licence de Capcom installe déjà Hugh et Diana dans le paysage de la science-fiction vidéoludique.

Un démarrage canon sur la Lune

Il n’aura fallu que 16 jours à PRAGMATA pour franchir un cap symbolique. Sorti le 17 avril dernier sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam et Nintendo Switch 2, le nouveau titre de Capcom a déjà dépassé les 2 millions d’exemplaires vendus à travers le monde.

Cette performance confirme l’engouement autour de cette nouvelle licence de science-fiction, très attendue depuis sa présentation initiale. Pour marquer cette étape, le réalisateur Cho Yonghee a tenu à remercier la communauté :

« Je suis ravi d’annoncer que plus de 2 millions de joueurs ont rejoint Diana et Hugh dans leur périple sur la Lune ! L’équipe de développement est très touchée par le soutien que vous avez apporté à PRAGMATA. »

Coopération et hacking spatial

Dans PRAGMATA, les joueurs accompagnent Hugh et Diana dans une aventure située sur la Lune, au sein d’un univers futuriste où la coopération occupe une place centrale. Le gameplay se distingue par un mélange d’exploration, d’action et de mécaniques de hacking, reposant sur la coordination et la lecture des situations. Vous pouvez lire notre test ici.

Un signal fort pour une nouvelle licence

Le fait qu’une nouvelle propriété intellectuelle atteigne un tel volume de ventes aussi rapidement constitue un signal fort pour Capcom. Dans un marché largement occupé par les franchises établies, le succès de Hugh et Diana montre que le public peut encore répondre présent face à de nouveaux univers originaux.

Reste désormais à suivre l’évolution du titre dans les prochains mois, entre les retours des joueurs et les éventuelles mises à jour qui viendront enrichir cette base déjà très solide.