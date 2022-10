PREVIEW Bayonetta 3 : la magie toujours là, nous sommes ensorcelés

Des frissons tout le corps !





Lors des Game Awards de 2017, les joueurs du monde entier ont appris une excellente nouvelle, la venue d’un troisième épisode de Bayonetta. La ravissante et séduisante sorcière de l’Umbra fera son grand retour (le 28 octobre 2023 plus précisément) sur la console de Nintendo, la Switch. En attendant que cette beauté daigne s’exhiber dans nos rayons, nous avons pu jouer plusieurs heures à cette nouvelle production afin de vous livrer un premier avis. De quoi faire monter les poils ? La réponse est oui.

Électrique et déjanté, ce troisième opus nous fait vibrer.

Le studio japonais PlatinumGames arrive toujours à nous vendre du rêve. Dès les premières minutes, pas de blabla, pas de longueur, les fans sont plongés dans un univers purement jouissif où le cerveau à du mal à suivre tellement l’action s’enchaîne. Explosion, moments intenses, émotion, les neurones s’excitent et les yeux ont du mal à décrocher de l’écran. Une fois l’attention retenue, l’aventure peut commencer et nous pouvons souffler un instant. Nous alternons entre balades et luttes acharnées. Par ailleurs, la prise en main est toujours aussi explosive. Ainsi, nous pouvons combiner diverses touches pour amorcer des offensives légères et lourdes, qui deviennent de plus en plus puissantes au fil des combos. Pour ne pas changer, l’esquive est primordiale, au bon timing, pour ralentir le temps afin de mettre à terre un ennemi facilement et rapidement.

Lorsque des adversaires gigantesques et quelque peu ardus font leur apparition, il est possible d’invoquer des démons, comme Gomorrah, un bon gros toutou démoniaque, ou encore Madame Butterfly, une espèce de succube sexy et colossal. Chose à prendre en compte, nous prenons le contrôle de ses créatures quelques secondes, une jauge indique leur temps d’apparition. Leurs mouvements sont lents, mais leurs assauts sont dévastateurs. Ils sont pratiques pour nous laisser souffler quand une horde d’adversaires traînent dans les parages, ou quand un boss est un peu trop dominant. Le gameplay est agréable, les transitions Bayonetta – démon sont bien pensées, impossible de s’ennuyer pour le coup.

Nous avons aussi droit à quelques petites phases d’exploration dans des mondes cloitrés, où nous pouvons récupérer des objets, de la monnaie et des bonus, servant à faire évoluer notre personnage. Nous y avons joué en mode Portable, et il faut dire que de petits défauts techniques sont présents. Comme ? De l’aliasing omniprésent (surtout au niveau des cheveux) ou encore du popping dans les décors. La direction artistique, elle, est incroyable et nous en met plein les yeux. Les mondes sont variés et le charme opère. Et en mode TV ? C’est beaucoup plus fin, mais nous devons nous y pencher un peu plus pour vous en parler ; rendez-vous dans quelques jours pour lire nos impressions définitives.

Premières impressions : Vivement !



Ce Bayonetta 3 a tout pour plaire. Beaucoup de joueurs se demandaient si nous allions avoir un Bayonetta 2.5, il n’en est rien. La firme ne se repose pas sur ses acquis et veut pousser la licence encore plus loin en proposant des phases d’action de plus en plus extrêmes. Pour le moment, l’histoire arrive à nous tenir en haleine, et l’odyssée est plutôt plaisante. Bref, vous l’aurez compris, ce côté électrique et déjanté arrive à nous charmer, ce troisième opus nous fait vibrer ; pour le moment.

