PREVIEW Indiana Jones et le Cercle Ancien : ça donne quoi sur Switch 2 ?

Un portage ambitieux pour une icône du cinéma





Avec Indiana Jones et le Cercle Ancien, MachineGames et Bethesda livrent une aventure taillée pour les fans d’exploration et de mystères archéologiques. Cette version Switch 2 marque l’arrivée du jeu sur console portable, avec une promesse claire, celle d’emporter Indy partout. Nous avons pu y jouer plusieurs heures en mode Portable, une configuration idéale pour juger ce portage. Bref, arrêtons de palabrer pendant des heures, cela donne quoi de prime abord ?

En Portable, le rendu fait mouche.

Visuellement, le titre propose un rendu contrasté. Les environnements intérieurs sont clairement la grande réussite de cette version. Jeux de lumières travaillés, détails soignés, ambiance immersive ; temples, ruines et bâtiments respirent le soin et participent pleinement à l’immersion. En mode Portable, le rendu fait mouche et donne parfois l’impression de tenir une version bien plus ambitieuse entre les mains. À l’inverse, les zones extérieures accusent davantage le coup. Les textures y sont parfois moins flatteuses, le popping se fait remarquer, et certains éléments à distance manquent de fluidité, notamment les PNJ. Rien de dramatique en soi, mais le contraste avec les intérieurs est suffisamment marqué pour être noté. Malgré cela, l’ensemble reste fluide, ce qui sauve largement l’expérience. Vous l’aurez compris, pour le moment, c’est plutôt sympathique dans l’ensemble.

Manette en main, Indiana Jones et le Cercle Ancien respecte pleinement l’ADN de la saga. Exploration, énigmes et action s’entremêlent avec un rythme bien calibré, qui alterne intelligemment les séquences. Les combats misent sur l’improvisation, tout objet devient une arme potentielle, qu’il s’agisse d’une bouteille, d’une guitare ou même d’un simple balai. Une approche ludique qui colle parfaitement à l’image d’un Indy débrouillard. Pour faire simple, la petitesse des Joy-Con 2 n’est pas dérangeante pour manipuler notre personnage comme il se doit. Les phases d’exploration, elles, s’appuient sur de grandes zones ouvertes, riches en secrets et en détours. Fouiller, observer, comprendre... Cette production encourage la curiosité sans jamais brusquer le joueur. Cette liberté renforce le plaisir de progression et donne une vraie sensation d’aventure, fidèle à l’esprit des films.