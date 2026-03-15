PREVIEW Little Nightmares VR Altered Echoes, l’horreur de la saga prend une nouvelle dimension en VR !

La première démonstration jouable de Little Nightmares VR Altered Echoes, à la GDC de San Francisco commence à révéler ce que prépare Bandai Namco avec cette adaptation en réalité virtuelle. Et une chose apparaît déjà clairement, le jeu ne se contente pas de transposer la licence en VR. Il cherche à transformer l’expérience même de Little Nightmares. Voici ce qu'il ressort des différents retours des sites US qui ont testé le jeu sur place.

Dans Little Nightmares, vous étiez spectateur. En VR, vous êtes la proie !

Dès les premières minutes, la différence saute aux yeux. La série abandonne la vue extérieure emblématique des épisodes originaux pour plonger le joueur directement dans la peau du personnage. Le monde n’est plus observé comme un décor miniature, il est vécu de l’intérieur. Ce changement transforme profondément la perception de l’univers. Dans les jeux précédents, le joueur contrôlait un enfant évoluant dans des environnements gigantesques. En réalité virtuelle, cette idée prend une dimension beaucoup plus concrète. Les objets du quotidien deviennent immenses. Une simple porte semble trop lourde à déplacer. Une table paraît presque infranchissable. La VR amplifie la sensation de vulnérabilité qui a toujours été au cœur de la licence.

Le joueur incarne cette fois Dark Six, une version altérée du personnage iconique de la saga. Le scénario tournerait autour d’une quête visant à retrouver Six et à comprendre ce qui relie ces deux incarnations. Les détails restent volontairement mystérieux, mais ce choix laisse penser que le jeu pourrait enrichir l’univers narratif de la série. La démonstration se déroule dans un environnement particulièrement adapté à l’ambiance de la licence. Un train abandonné, plongé dans une atmosphère lourde et silencieuse. L’exploration repose sur des puzzles environnementaux simples. Remettre le courant dans un wagon. Actionner des interrupteurs. Se glisser dans des passages étroits.